Nationalspieler Thomas Müller

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller ist überzeugt, dass die DFB-Auswahl die Heim-EM gewinnen kann. "Ja, das können wir absolut", sagte der 34-Jährige vor seinem achten Turnier (14. Juni bis 14. Juli). Die Voraussetzungen seien gut.

Als Hauptgrund für den jüngsten Aufschwung der deutschen Elf sieht der 128-malige Nationalspieler Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer habe die Nationalmannschaft wieder in die Spur gebracht und gezeigt, dass er in der Lage sei, notwendige Korrekturen vorzunehmen, so Müller: "Gerade der Prozess nach den November-Länderspielen, wo wir zwei krachende Niederlagen einstecken mussten, bis hin zu den März-Länderspielen und der Umstrukturierung des Kaders - da hat sich das Team um Julian schon viele Gedanken gemacht."

Für Spieler wie Mats Hummels oder Leon Goretzka, die Nagelsmann nicht in den EM-Kader berief, hat nicht einmal Müller einen Rat: "Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, leider. Dieses Ereignis, diesen Höhepunkt, vor allem in Deutschland, den kannst du mit Argumenten nicht wegzaubern - und dementsprechend kann man den Nicht-Nominierten leider auch nicht viel helfen."

© 2024 SID