Bekommt sein Finale: Kapitän Lukas Hradecky

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Trainer Xabi Alonso von Meister Bayer Leverkusen setzt im DFB-Pokalfinale im Tor auf Kapitän Lukas Hradecky - und nicht auf Pokalkeeper Matej Kovar. "Morgen spielt Lukas. Wir haben zwei Finals, beide verdienen die Chance", sagte Alonso vor dem Duell mit Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD) im Berliner Olympiastadion.

Kovar, der im Sommer von Manchester United gekommen war, durfte zuvor in allen 16 Begegnungen in der Europa League und im nationalen Pokal auflaufen. So auch beim 0:3 am Mittwoch in Dublin gegen Atalanta Bergamo. Der Tscheche habe "eine super Saison gespielt", meinte Hradecky, "ich bin sehr glücklich, so einen Kollegen zu haben."

Er selbst habe "die Info vor ein paar Tagen bekommen" und sei "positiv überrascht" gewesen, verriet der 34-Jährige: "Meine Familie kommt aus Finnland, da ist es schön, auf dem Platz zu stehen."

