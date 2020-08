Des einen Leid ist des anderen Freud: Dieser Spruch traf nach der Niederlage von Paris St. Germain im Champions-League-Finale gegen Bayern München (0:1) auf die Fans des Erzrivalen Olympique Marseille zu.

Marseille-Fans feiern Bayerns CL-Triumph

Die Anhänger in Marseille strömten vor Freude über die Niederlage von PSG in Lissabon zu Tausenden auf die Straßen, feierten, brannten Bengalos ab und schossen Leuchtraketen in den Marseiller Nachthimmel.

Die Polizei in Marseille hatte vor dem Finale PSG-Fankleidung in der Innenstadt verboten. Nach Kritik hatte die Polizei in Marseille das Verbot zurückgenommen.

SID