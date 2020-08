Champions-League-Finalist Paris St. Germain will sein Saisonauftaktspiel am kommenden Samstag (29. August, 21.00 Uhr) gegen RC Lens verlegen lassen. Dies berichtet die Nachrichten-Agentur AFP.

PSG hofft auf eine Verschnaufpause

Aufgrund der Finalrunde der Königsklasse hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ihr erstes Ligue-1-Spiel der Saison gegen den FC Metz am vergangenen Wochenende nicht austragen können. Sollte einer Verschiebung der Lens-Begegnung zugestimmt werden, würde PSG das erste Saisonmatch erst am 13. September nach der Länderspielpause bestreiten. Das Spiel gegen Metz wird am 16. September nachgeholt.

SID