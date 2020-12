Der französische Fußballmeister Paris St. Germain, Klub von Trainer Thomas Tuchel und der Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer, hat den Vertrag mit dem spanischen 25-Millionen-Euro-Mann Jese (27) überraschend aufgelöst. Dies gab PSG am Sonntag bekannt. Der Kontrakt hatte eine Laufzeit bis 30. Juni 2021.

Jese (r.) spielt nicht mehr für PSG

Der Iberer stand seit 2016 in Paris unter Vertrag und war in den letzten Jahren an Las Palmas, Stoke City, Betis Sevilla und Sporting Lissabon ausgeliehen.

SID