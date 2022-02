Ein Eigentor von Fußball-Nationalspieler Kevin Volland leitete die 1:2 (0:0)-Niederlage der AS Monaco in der Ligue 1 gegen Stade Reims ein. In der 85. Minute traf der Ex-Leverkusener und -Hoffenheimer ins eigene Netz zum 1:1.

Kevin Volland verursacht Eigentor und AS Monaco verliert (Foto: SID)

Nathanael Mbuku (90.+3) erzielte in der Nachspielzeit das Siegtor für Reims. Wissam Ben Yedder (55.) hatte die Monegassen in Führung gebracht. Der deutsche U21-Europameister Ismail Jakobs (früher 1. FC Köln) kam bei Monaco nicht zum Einsatz.

SID