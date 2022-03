OGC Nizza steht zum fünften Mal im Finale um den französischen Fußball-Pokal. Die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier besiegte in der Vorschlussrunde den Viertligisten FC Versailles mit 2:0 (0:0). Das französische Toptalent Amine Gouiri (48.) und der dänische Nationalstürmer Kasper Dolberg (73.) trafen für die Südfranzosen, die letztmals 1997 die Coupe de France gewonnen hatten.

Nizza steht im Pokalfinale - Dolberg (r.) trifft (Foto: SID)

Der Finalgegner am 8. Mai im Stade de France in St. Denis wird am Mittwoch zwischen den Ligue-1-Klubs FC Nantes und AS Monaco ermittelt. Titelverteidiger und Rekordpokalsieger Paris St. Germain war im Achtelfinale an Nizza im Elfmeterschießen gescheitert.

SID