Es war eine wahre Horrornacht, die der italienische Europameister von 2021und seit 2 Jahren für Paris SG zwischen den Pfosten stehende Goalie Gianluigi Donnarumma (24) und seine Freundin Alessia Elefante (26) am vergangenen Donnerstag auf Freitag erlebten - wir berichteten. Mehrere Personen brachen beim 54-maligen Keeper der Squadra Azzura ein und fesselten ihn und seine Partnerin. Jetzt sprach der 1,96 Meter große Goalie, der laut der französischen Zeitung „Le Parisien" bei dem Raubüberfall leicht verletzt wurde, erstmals über seine schlimme Erfahrung.

"Ich wurde bewegungsunfähig gemacht und Alessia musste alles Kostbare abgeben"

Gianluigi Donnarumma gegenüber der italienischen Zeitung „Libero“: „Um 3 Uhr morgens plötzlich fremde Leute im Haus zu sehen, ist das schlimmste Gefühl. Ich wurde bewegungsunfähig gemacht und Alessia musste alles Kostbare abgeben. Ich hatte große Angst um sie. Ich hatte Angst, dass ihr etwas passieren würde.

Ich war hilflos, gefesselt, ich konnte nichts tun. Außerdem sprechen wir nicht gut französisch, deshalb war es schwierig, diesen Leuten zu erklären, wo die Dinge waren.“

Dem Vernehmen nach raubten die Täter mehrere Gegenstände im Gesamtwert von ca. 500 000 Euro. Laut Polizei „Uhren, Schmuck und Luxuslederwaren“.

Wie die „L'Équipe“ berichtet, gelang es dem Torhüter und seiner Lebensgefährtin gegen 3.20 Uhr in der Nacht, in ein Luxushotel in der Nähe ihres Zuhauses in Paris zu flüchten. Das dortige Personal alarmierte dann die Polizei. Das Paar, das unter Schock stand, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Höchststrafe von 30 Jahren Haft

Die Pariser Staatsanwaltschaft stellte bereits klar, dass es sich um Diebstahl einer organisierten Bande mit einer Waffe, Entführung und schwere Gewalt handelte. Das Strafgesetzbuch bestraft diese Taten mit einer Höchststrafe von 30 Jahren Haft.

Wann und ob der italienische Nationaltorhüter und seine Alessia wieder in ihre Wohnung zurückkehren können, ist noch unklar: „Auf Einzelheiten kann ich nicht eingehen, da die Ermittlungen noch andauern. Wir mussten unsere Wohnung verlassen, damit die Ermittler arbeiten können. Wir übernachten in einem Hotel.“

Vor Gianluigi Donnarumma wurden bereits folgende - zum Teil ehemalige - Paris SG-Spieler Opfer von Einbrechern: Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico und Mauro Icardi.

Fotocredit: IMAGO/Sven Simon