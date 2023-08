Embolo wird dem AS Monaco lange fehlen

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler und frühere Bundesliga-Profi Breel Embolo hat einen Kreuzbandriss erlitten und wird seinem Verein AS Monaco bis ins neue Jahr fehlen. Dies gaben die Monegassen am Montag bekannt. Bis zur EM 2024 in Deutschland sollte Embolo bei gutem Heilungsverlauf wieder fit sein.

Der 26 Jahre alte Stürmer war im Vorjahr von Borussia Mönchengladbach nach Monaco gewechselt und hatte mit zwölf Liga-Toren eine starke Saison gespielt. In seinen Bundesliga-Jahren bei Schalke 04 (2016 bis 2019) und in Gladbach (2019 bis 2022) war Embolo immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen worden, bestritt in sechs Spielzeiten nur 136 Ligaspiele.

