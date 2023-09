Wurde eingewechselt: Randal Kolo Muani

Der französische Fußball-Serienmeister Paris St. Germain hat beim Debüt von Randal Kolo Muani die erste Saisonniederlage in der Ligue 1 kassiert. Trotz des dritten Doppelpacks von Starstürmer Kylian Mbappe in Folge unterlag PSG im heimischen Prinzenpark OGC Nizza 2:3 (1:1).

Mbappe traf zum 1:1 (29.) und 2:3 (85.), in vier Saisoneinsätzen war er siebenmal erfolgreich. Der nach großem Wirbel von Eintracht Frankfurt verpflichtete Kolo Muani kam in der 64. Minute ins Spiel.

Nizza, für das Terem Moffi (21./68.) und Gaetan Laborde (53.) trafen, zog mit neun Punkten aus fünf Spielen an PSG (8) vorbei. Spitzenreiter AS Monaco (10) könnte am Sonntag (13.00 Uhr) mit einem Sieg beim FC Lorient davonziehen.

