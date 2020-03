Nations League: Das sind Österreichs Gegner

Details Dienstag, 03. März 2020 18:46

Das ÖFB-Team bekommt es in der Nations League in der League B mit Norwegen, Nordirland und Rumänien zu tun. In einer Vierergruppe trifft das Rot-Weiß-Rote Team unter anderem auf Erling Haalands Norweger. Franco Foda und seine ÖFB-Auswahl ist in Gruppe 1 Favorit, unterschätzen sollte man die drei Gegner allerdings nicht.

Marko Arnautovic & Co. treffen auch auf Haalands Norweger

Österreichs Gruppe 1 in League B



Bildquelle: UEFA.com

In der League A trifft Deutschland auf Spanien, Ukraine und die Schweiz. Die Niederlande treffen auf Polen, Italien und Bosnien-Herzegowina.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten