Ralf Rangnick ist heißer Kandidat auf den Posten des Fußball-Nationaltrainers in Österreich. Der 63-jährige Deutsche, der noch bis Saisonende den englischen Topklub Manchester United betreut, hat sich laut der Zeitung Kurier "dem Vernehmen nach mit dem ÖFB auf eine Zusammenarbeit geeinigt." Rangnicks Name soll schon am Freitag offiziell gemacht werden, sein Berater war am Donnerstag für den SID nicht zu erreichen.

Ralf Rangnick wird United nur bis Saisonende trainieren (Foto: SID)

Nach Österreichs verpasster WM-Qualifikation war der Deutsche Franco Foda im März als Teamchef zurückgetreten. In Manchester wiederum wird zur neuen Saison Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) Teammanager und Nachfolger von Ralf Rangnick, der sich in Österreich auch durch seine Verdienste als "Visionär" und Macher beim FC Red Bull Salzburg einen Namen gemacht hat.

SID