Das ÖFB-Team trifft in den finalen Spielen der Nations League-Gruppe A in Rd. 5 auswärts auf Weltmeister Frankreich (Do., 22.09, 20:45 Uhr in Paris) und Rd. 6 auf Vizeweltmeister Kroatien (So., 25.09., 20:45 Uhr, Ernst-Happel-Stadion in Wien). Vor wenigen Minuten gab ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick den 24-köpfigen "Rot-Weiß-Rot"-Kader für die beiden Partien bekannt. Das ÖFB-Team liegt nach vier Runden auf Rang 3 (4 Punkte) hinter Dänemark (9) und Kroatien (7) und vor Frankreich (2). Debütanten: der 21-jährige Linzer Muhammed Cham, im Vorjahr Austria Lustenau, jetzt Clermont Foot, und Romano Schmid (Werder Bremen).

Hat sich Gedanken gemacht über den Kader für die beiden verbleibenden Partien in der Nations League: der 64-jährige, deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

TOR: Heinz LINDNER (FC Sion/SUI; 32 Länderspiele), Patrick PENTZ (Stade Reims/FRA; 3), Alexander SCHLAGER (LASK; 6)



VERTEIDIGUNG: David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 94/14 Tore), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 10/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 6/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 37/2), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 9/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 16/1), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER; 23/1), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 8/1), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 31/0), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg; 9/0)



MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 21/6), Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 0), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 3/1), Marcel SABITZER (FC Bayern München/GER; 64/12), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 29/2), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 0), Nicolas SEIWALD (FC Red Bull Salzburg; 7/0)



STURM: Marko ARNAUTOVIC (FC Bologna/ITA; 102/33), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 39/7), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 18/1), Andreas WEIMANN (Bristol City/ENG; 19/1)





Neu dabei: Muhammed-Cham, geboren in Linz in Oberösterreich. Im Vorjahr Spieler der Saison in der ADMIRAL 2. Liga, ehe der 21-jährige, viermalige ÖFB-U21-Teamspieler nach Lustenauer Leihe in diesem Sommer vom BL-Aufsteiger zum französischen Kooperationspartner der Vorarlberger, Clermont Foot, zurückkehrte.

Auf Abruf: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG; 13), Martin FRAISL (Arminia Bielefeld/GER; 0); Emanuel AIWU (US Cremonese/ITA; 0), Flavius DANILIUC (US Salernitana/ITA, 0), Aleksandar DRAGOVIC (Roter Stern Belgrad/SRB; 100/2), Adis JASIC (RZ Pellets WAC; 0), Phillipp MWENE (PSV Eindhoven/NED; 1/0); Julian BAUMGARTLINGER (FC Augsburg/GER; 84/1), Florian GRILLITSCH (Ajax Amsterdam/NED; 33/1), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 20/0), Valentino LAZARO (FC Torino/ITA; 36/3), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 1/0), Hannes WOLF (Borussia Mönchengladbach/GER; 0); Ercan KARA (Orlando City SC/USA; 7/0)

Fotocredit: IMAGO + SID sowie GEPA-ADMIRAL