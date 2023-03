Am heutigen Mittwoch ist der öffentliche Ticketverkauf für die beiden Heimspiele des ÖFB-Nationalteams im Rahmen der UEFA EURO 2024 Qualifiers gegen Aserbaidschan am Freitag, 24. März, sowie gegen Estland am Montag, 27. März gestartet.

Für Auftaktspiel bereits 15.000 Tickets abgesetzt

Für das Auftaktspiel der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan in der Raiffeisen Arena in Linz wurden innerhalb weniger Stunden bereits 15.000 Tickets abgesetzt. Derzeit sind keine Karten mehr im öffentlichen Verkauf verfügbar. Sollten Tickets aus Kontingenten wie etwa für Mitglieder des „ÖFB Insider“ nicht abgerufen werden, gehen diese am Mittwoch, 15. März in den öffentlichen Verkauf.



Für die Partie gegen Estland haben sich bereits über 10.000 Fans ihre Tickets gesichert.





Fotocredit: LASK