Zu Beginn des Jahres zieht es ja die meisten österreichischen ADMIRAL-Bundesligisten an die türkische Riviera nach Antalay, nun auch im März das ÖFB-U21-Team (JG 2002). Für das mit zwei Test-Länderspielen gegen Polen (Freitag, 24.03., 13:30 Uhr) und die Republik Moldau (Montag, 27.03., 13:30 Uhr) das Jahr 2023 beginnt. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch (Foto) reist vom 20. bis 28. März zum ersten Lehrgang des Jahres in die Türkei nach Belek/Antalya

Weiteres Testspiel-Doppel im Juni

Teamchef Werner Gregoritsch: "Es ist schön, dass wir bald zum ersten Lehrgang des Jahres zusammentreffen, die Vorfreude ist bei allen Beteiligten schon sehr groß. Wir wollen uns bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten."



Richtig ernst wird es für das ÖFB-U21-Team am 7. September, wenn mit dem Auswärtsspiel auf Zypern der Startschuss für die Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 fällt. Zuvor steht im Juni noch ein weiteres Test-Länderspiel-Doppel gegen Island (16.06.) und in der Slowakei (20.06.) auf dem Programm.



Zuvor im März heißen die Gegner im Mardan 2. Stadi von Antalya aber zunächst einmal Polen und Republik Moldau. "Mit Polen erwartet uns wieder eine echte Herausforderung. Solche Spiele gegen Teams auf Augenhöhe sind ganz wichtig, um bestens vorbereitet in die Quali zu gehen", sagt Gregoritsch.

Serie fortsetzen

Denn mit Slowenien und Bosnien-Herzegowina erwartet der Teamchef in der Quali zwei Teams, gegen die es zu solchen engen Spielen auf Augenhöhe kommen wird. "Da gilt es sich durchzusetzen. In der U21 geht es darum, Ergebnisse zu liefern. Mit diesem Gedanken gehen wir in alle Spiele", so Gregoritsch.



Auch für den Auftritt gegen die Republik Moldau hat er klare Vorstellungen: "Gegen Moldau wollen wir sehr dominant auftreten. Dementsprechend wird es wichtig sein, viele gute Lösungen im eigenen Ballbesitz zu finden."



Das U21-Team will bei den März-Länderspielen die eigene Serie prolongieren. In den bisherigen vier Partien blieben Braunöder, Querfeld und Co. ungeschlagen, feierten Siege gegen Montenegro (5:1) und Wales (2:0) und remisierten gegen die Türkei und Kroatien (jeweils 1:1). "Alle Gegner waren physisch sehr stark, aber wir haben uns davon nicht einschüchtern lassen. Die Effizienz vor dem Tor war eine unserer größten Stärken in diesen Partien", so Gregoritsch.



Besonders das Spiel gegen Kroatien habe gezeigt, welchen Charakter sein Team habe. "Die Kroaten sind mit acht, neun älteren Spielern angetreten, aber wir haben wirklich super dagegengehalten", sagt der Teamchef.



Eine Fähigkeit seines Teams hat den erfahrenen Coach dabei besonders beeindruckt: "Die menschliche Qualität dieses Teams ist herausragend. Wie sie miteinander und mit dem Betreuerteam umgehen, ist außergewöhnlich." Diese Geschlossenheit sei ein Schlüssel, um das Ziel EURO zu erreichen: "Wir schaffen es nur, wenn wir ein verschworenes Team sind."



Test-Länderspiele



Österreich - Polen: 24. März 2023, 13:30 Uhr, Mardan 2. Stadi, Antalya

Österreich - Rep. Moldau: 27. März 2023, 13:30 Uhr, Mardan 2. Stadi, Antalya

Fotocredit: RiPu