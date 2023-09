Es ist soweit. Nach einem Jahr Vorbereitungszeit und Testspielen startet das U21-Nationalteam (JG 2002) am morgigen Donnerstag (19:00 Uhr) in die Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025. Zum Quali-Start gastiert die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch auswärts im Dasaki Stadium auf Zypern.





"Die Stimmung im Team ist super, alle sind heiß darauf, dass es jetzt endlich wirklich um etwas geht. Wir freuen uns auf das Spiel", sagt Austria-Flügelflitzer Manuel Polster. WAC-Akteur Nikolas Veratschnig stimmt ihm zu: "Jeder ist gut drauf und freut sich, dass es endlich los geht. Aber man merkt schon, dass auch die Anspannung schon groß ist."



Teamchef Gregoritsch sieht sein Team gerüstet: "Die tollen Spiele und Erfolge im vergangenen Jahr haben das Team zusammenwachsen lassen. Die spannende Geschichte ist, wie wir das jetzt umsetzen, wenn es um etwas geht. Ich spüre, dass der Mannschaft bewusst ist, was wir gemeinsam erreichen können."

Zypern nicht unterschätzen

Unterschätzen werde man die Zyprioten sicher nicht, versichert der Teamchef: "Gerade zuhause hat Zypern immer wieder für Überraschungen gesorgt. Vor nicht allzu langer Zeit haben sie hier gegen England ein 1:1 geholt. Sie wollen sich mit ihren Fans im Rücken beweisen und punkten. Wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen, müssen ruhig bleiben, mit den klimatischen Bedingungen zurechtkommen und unsere Stärken auf den Platz bringen."



Neben der fußballerischen Qualität, die im U21-Team zweifelsohne vorhanden ist, bauen Gregoritsch und seine Spieler besonders auf den Spirit im Team. "Wir haben eine gute Chemie im Team, verstehen uns wirklich alle sehr gut. Das zeichnet uns schon aus", sagt Veratschnig.



Teamkollege Polster bestätigt das: "Der Teamgeist zeichnet uns auf jeden Fall aus, wir halten alle zusammen. Dazu haben wir gute Einzelspieler. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann sind wir schwer schlagbar."



Mit dem nachnominierten Elias Havel steht lediglich ein Debütant im Aufgebot. Alle anderen Spieler waren bereits zumindest einmal dabei. Auch das hat dazu beigetragen, diesen Teamgeist zu formen. Teamchef Gregoritsch hat einen gewissen Stamm an Spielern gefunden: "Alle Positionen sind sehr, sehr gut und doppelt besetzt. Wir sind flexibel in den Systemen, die wir spielen können. Es macht sehr viel Spaß, mit diesem Team zu arbeiten."



Das letzte Aufeinandertreffen zwischen einer ÖFB-U21 und den Alterskollegen aus Zypern gab es im Jahr 2007 – ebenfalls in der EURO-Quali und im Dasaki Stadium. Damals siegte Österreich durch Tore von Erwin Hoffer und Marko Stankovic mit 2:1. Von insgesamt sechs Aufeinandertreffen konnten ÖFB-Teams in der Vergangenheit drei für sich entscheiden, zwei Partien endeten unentschieden und einmal musste man sich Zypern geschlagen geben.



Mit dem aktuellen Jahrgang startete Zypern im vergangenen Herbst mit Unentschieden gegen Malta und Serbien (jeweils 2:2). Im Jahr 2023 gab es gegen Ungarn (2:5) und Georgien (0:2) zwei Niederlagen.



Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025

Zypern – Österreich: 7. September 2023, 19:00 Uhr, Dasaki Stadium, Dasaki Achnas

Harald Dostal / www.sport-bilder.at