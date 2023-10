Wie der ÖFB soeben in seiner Medien-Aussendung vermeldet, werden Kapitän David Alaba und Stefan Posch definitiv dem Team von Nationaltrainer Ralf Rangnick in den kommenden beiden EM-Qualifikations-Spielen gegen Belgien (Freitag, 13. Oktober, in Wien, ab 20:45 Uhr im Ligaportal-Liveticker) und in Aserbaidschan (Montag, 16. Oktober, 18 Uhr, Ligaportal-Liveticker) nicht zur Verfügung stehen.

Stürmer Junior Adamu nachnominiert

Beide müssen aufgrund von muskulären Problemen für den Oktober-Lehrgang absagen. Der Legionär von Real Madrid, David Alaba fällt wegen einer Adduktorenverletzung aus. Den Abwehrspieler von Serie A-Klub FC Bologna, Stefan Posch plagt der rechte Oberschenkel.



Vom deutschen Teamchef Ralf Rangnick nachnominiert wurde dagegen Stürmer Junior Adamu (Foto) vom deutschen Bundesligisten SC Freiburg, der im Sommer vom FC Red Bull Salzburg ins Breisgau wechselte.

Fotocredit: Christian Fauland