Am Freitag, den 17. November 2023 kommt es für das ÖFB-U21-Nationalteam (Jahrgang 2002) zum Heimspiel-Highlight der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025. Dann gastiert Topfavorit Frankreich zum von Raiffeisen präsentierten Match in der Innviertel Arena Ried. Eine Änderung gibt es bei der Ankickzeit. Angepfiffen wird die Partie in Oberösterreich nun bereits um 18:30 Uhr (live ORF Sport+) und nicht, wie zunächst geplant, um 20:30 Uhr.





Frankreich-U21-Teamchef ehemaliger Weltklassestürmer Henry

Angeführt werden die Franzosen, die alle ihre bisherigen Spiele gewannen und die Gruppe anführen, dabei von ihrem Neo-Teamchef, dem ehemaligen Weltklassestürmer, Thierry Henry.

Im Anschluss an die Quali-Begegnung gegen Frankreich steht für das U21-Team zum Jahresabschluss ein Test-Länderspiel gegen Nordmazedonien auf dem Plan. Gespielt wird am 21. November (18:30 Uhr, live ORF Sport+) ebenfalls in Ried im Innkreis



Tickets für beide Spiele sind in der Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried und im Onlineshop erhältlich.

Ticketpreise:





Vollpreis: 18 €Ermäßigt: 12 €Kinder bis 6 Jahre freiVollpreis: 6 €Kinder bis 14 Jahre freiVollpreis: 20 €Ermäßigt: 15 €

Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025

Österreich – Frankreich: 17. November 2023, 18:30 Uhr, Innviertel Arena, Ried



Freundschaftliches Länderspiel

Österreich - Nordmazedonien: 21. November 2023, 18:30 Uhr, Innviertel Arena, Ried

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty