In Wien bereitet sich derzeit die österreichische National-Mannschaft auf das abschließende Spiel im Rahmen der Qualifikation für die UEFA EURO 2024 am Donnerstag, 16. November in Estland und auf das Test-Länderspiel am Dienstag, 21. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Deutschland (20:45 Uhr) vor. Dem Kader vom deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gehören auch Offensivakteur Christoph Baumgartner (RB Leipzig) und Abwehrspieler Stefan Posch (FC Bologna) an, die sich im Vorfeld der abschließenden beiden Länderspiele im Kalenderjahr äußerten.

Der 24-jährige Horner Christoph Baumgartner absolvierte bereits 32 Einsätze für Rot-Weiß-Rot und erzielte dabei zehn Tore.

"Es ist tagtäglich eine Qualifikation für den Euro-Kader"

Christoph Baumgartner über...

...Ausblick auf die beiden ausstehenden Länderspiele des Jahres: "Wir gehen in erster Linie mit Vorfreude da rein. Es sind zwei coole Länderspiele. Zunächst haben wir noch das Quali-Spiel. Wir sind fix qualifiziert, doch es geht trotzdem noch um einiges. Wir haben die Möglichkeit noch Erster zu werden, je nachdem wie das Parallelspiel läuft. Von dem her werden wir alles rein hauen und wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Ja und dann gegen Deutschland, Heimspiel...das spricht eh für sich. Da haben wir alle extrem Bock drauf, wollen das Spiel zuhause gewinnen und Spass haben vor unseren Fans. Das ist immer was Besonderes."

...wie wichtig Gruppensieg bei EM-Quali: "Sehr wichtig. Wir werden alles versuchen, haben es nicht in der eigenen Hand. Aber wir haben in der eigenen Hand, das Spiel in Estland zu gewinnen. Was dann auf dem anderen Platz passiert, können wir eh nicht beeinflussen. Das werden wir dann sehen. Aber so lang die Chance besteht und die Tür ein Stück weit offen steht, werden wir es versuchen."

...Konkurrenzkampf im ÖFB-Team: "Es ist tagtäglich eine Qualifikation für den Euro-Kader. Es geht tagtäglich darum, sich körperlich in so eine Verfassung zu bringen, um am Wochenende abzuliefern. Weil die Spiele wird der Teamchef alle sehen. Plus dann beim Nationalteam auch abzuliefern. Von dem her wissen wir alle, wie wichtig diese Spiele jetzt sind. Jeder hat Bock. Wir haben extrem viel Qualität mittlerweile und von dem her heißt es einfach. Leistung zu bringen. Und wenn es dann los geht mit der EM, es dem Teamchef so schwer wie möglich zu machen, wen er dann am Ende des Tages aufstellt."

...Duell gegen Deutschland: "Ich kenne die Gegenspieler fast alle. Das ist immer was Besonderes gegen Deutschland. Ich wohne jetzt über sechs Jahre in Deutschland. Von dem her ist die Rivalität mit den Deutschen sowieso schon gegeben von uns Österreichern. Für mich als Deutschland-Legionär umsomehr. Da ist die Vorfreude einfach riesig."

"Hätte schon Lust am Ende des Tages derjenige zu sein, der mit großer Brust in Kabine zurückkommt"

...Besonderheit als langjähriger Deutschland-Legionär gegen Deutschland: "Den größeren Druck haben die Deutschen. Jeder geht grundsätzlich bei Österreich gegen Deutschland davon aus, dass Deutschland gewinnen sollte. Von dem her ist der Druck, glaube ich, eher bei den Deutschen. Aber natürlich wird gescherzt. Ich hätte schon Lust am Ende des Tages derjenige zu sein, der mit der großen Brust in die Kabine zurückkommt. Wir werden alles dafür geben, dass wir das Spiel gewinnen und dann werden wir die Oberhand haben."

...deutsche Bundesliga: "Auch durch die geographische Nähe ist Deutschland für uns Österreicher immer spannend. Auch sprachlich gibts wenig Anpassungsschwierigkeiten in der deutschen Bundesliga. Von dem her ist es eine sehr wichtige Liga. Aber man sieht bei Ralf Rangnick, dass er auch auf andere Ligen schaut. Er schaut auch auf die österreichische Liga wie jezt mit dem Max Entrup zu sehen und mit weiteren Spielern, dass Leistungen gewürdigt werden. Jeder hat die Möglichkeit, ob es dann deutsche, österreichische, französische, italienische oder spanische Liga ist. Da hat jeder die Chance."

"Bin auf sehr guten Weg und körperlich viel weiter wie vor ein, zwei Monaten"

...seine Leistungen in der bisherigen Saison beim neuen Klub RB Leipzig: "Es war gerade in der Anfangszeit nicht so einfach, weil es körperlich nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte sehr viel mit kleineren Verletzungen zu kämpfen gehabt. Jetzt in den letzten Wochen bin ich immer besser in Tritt gekommen, bin körperlich immer auf einem besseren Niveau. Ich glaube, dass haben auch die letzten Leistungen gezeigt. Ich habe auch den ein oder anderen Scorerpunkt und bin auf einem sehr guten Weg und körperlich viel weiter wie vor ein, zwei Monaten."

"Wir wollen den Gruppensieg holen"

Stefan Posch über...

...Ausblick auf die beiden ausstehenden Länderspiele des Jahres: "Erstmal voller Fokus auf Estland. Wir wollen den Gruppensieg holen und können nur unser Spiel beeinflussen. Deswegen versuchen wir alles, das Spiel klar zu gewinnen. Danach konzentrieren wir uns auf Deutschland. Das ist natürlich ein Prestigeduell. Da freuen wir uns alle sehr darauf und ich glaube auch, dass es eine super Stimmung werden wird im Stadion. Ein super Jahresabschluss."

...weiter zu den beiden Spielen: "Wie gesagt, erstmal ist auf das letzte Quali-Spiel gegen Estland 100 Prozent der Fokus drauf. Danach werden wir uns auf Deutschland vorbereiten, die, wie wir alle wissen, sehr viel Qualität haben im Kader. Wird ein schwieriges Spiel, in dem wir aber zeigen können, was wir drauf haben. Es geht immer um Leistung und um Leistung zu bestätigen. Dafür sind wir hier. Um gute Leistungen und unsere Qualität auf den Platz zu bringen. Darauf freuen wir uns."

...dass es bei Deutschland einige Zeit nicht so lief: "Ich glaube, dass die Vergangenheit gar nicht soviel zählt bei denen. Sie haben jetzt einen neuen Trainer und neuen Schwung in der Mannschaft. Deshalb wird es ein schwieriges Spiel für uns."

🇦🇹 🛫 Schon morgen hebt der ÖFB-Adler nach Estland ab! 🗯️ Die aktuellsten Stimmen aus dem Teamcamp in Wien gibt's hier. 👇 #GemeinsamÖSTERREICHhttps://t.co/e5eQ3VKuUR — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) November 14, 2023

Statement-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Christian Fauland