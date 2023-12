Nachdem Anfang Dezember die Gruppengegner des Österreichischen Nationalteams bei der UEFA EURO 2024 ermittelt wurden (Hammergruppe mit Vize-Weltmeister Frankreich, Niederlande und den im März 2024 noch zu ermittelnden Playoff-Gegner A), standen nun die Schaffung und Planung der bestmöglichen Bedingungen für den ÖFB-Tross im Rahmen der Vorbereitung und der unmittelbaren Turnierphase im Fokus.

Vorbereitung in Windischgarsten

Teamchef Ralf Rangnick wird sein Team ab 29. Mai in Windischgarsten versammeln, um den ersten Teil der EURO-Vorbereitung im Hotel Dilly - Das Nationalpark Resort zu bestreiten. Am 3. Juni übersiedelt das Nationalteam nach Wien, wo am 4. Juni ein freundschaftliches Länderspiel ausgetragen wird. Am 8. Juni ist auswärts ein weiteres Testspiel geplant, beide Gegner werden nach Fixierung bekanntgegeben.



EURO-Basecamp in Berlin

Die Zelte des Team-Basecamps werden ab 12. Juni in der deutschen Hauptstadt aufgeschlagen. Der ÖFB hat das Schlosshotel Berlin im Stadtteil Grunewald als rot-weiß-roten Stützpunkt während der Endrunde ausgewählt. Für den Standort sprechen neben der exklusiven Nutzung, den ausgezeichneten Bedingungen auch die kurze Anreise ins Olympiastadion, wo Österreich zwei seiner Gruppenspiele bestreitet. Für die Trainingseinheiten steht David Alaba & Co. das Stadion auf dem Wurfplatz am Trainingsgelände von Hertha BSC zur Verfügung, das sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Olympiastadions befindet.

Auch mit der Host City Berlin steht der ÖFB in engem Austausch, um alle Abläufe zu koordinieren.



Kurze Wege und perfekte Bedingungen

"Ich bin sehr froh, dass wir Berlin zu unserem Standort während der EURO machen werden. Das Hotel ist großartig und wir werden im Trainingszentrum von Hertha BSC perfekte Bedingungen vorfinden, damit sich die Mannschaft bestmöglich auf die Spiele vorbereiten kann“, so Teamchef Ralf Rangnick. „Zwei unserer drei Gruppenspiele finden in Berlin statt. Das heißt, wir müssen nicht reisen, sondern brauchen nur 20 Minuten mit dem Bus ins Olympiastadion zu fahren. Das ist optimal.“



„Der ÖFB setzt in enger Abstimmung mit der sportlichen Führung alles daran, dem Nationalteam die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten, um sich bei der EURO voll auf die sportlichen Belange fokussieren zu können. Ich bin überzeugt, dass hier ein hochprofessionelles und attraktives Setup zusammengestellt wurde. Wir werden die nächsten Wochen und Monate unverändert dafür nutzen, alle Prozesse so auszurichten, dass wir optimal vorbereitet in das Turnier starten können“, so Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Das Nationalteam wird das Team-Basecamp während der EURO in Berlin aufgeschlagen! #EURO2024 https://t.co/nPS8aCXajH — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) December 14, 2023

Fotocredit: Schlosshotel Berlin