Lostag für die rot-weiß-roten Nachwuchs-Nationalteams der Burschen! Bei den Auslosungen für die Eliterunden, die im März gespielt werden, zogen Österreichs Teams zweimal Spanien aus Topf eins. Auch auf Slowenien treffen beide Auswahlen.

"Haben mit Spanien Monster gezogen, um es übertrieben zu sagen"

Das ÖFB-19-Nationalteam (JG 2005) von Teamchef Oliver Lederer trifft bei der Eliterunde in Slowenien auf die Gastgeber, Spanien und den Kosovo. "Das ist natürlich eine spannende Gruppe. Mit Spanien haben wir natürlich eine der absoluten Top-Nationen gezogen, ein Monster, um es übertrieben zu sagen. Aber es war sowieso klar, dass die Eliterunde eine große Herausforderung wird, der wir uns aber sehr gerne stellen", so Lederer nach der Auslosung.



Auf Slowenien und den Kosovo trafen die Talente des Jahrgangs 2005 bereits in der U17-Quali und mussten den Gegnern den Vortritt lassen. "Sie haben in der U17 dafür gesorgt, dass wir nicht an einem Großereignis teilnehmen konnten. Jetzt wollen wir zeigen, welche Fortschritte wir seitdem als Team gemacht haben", sagt der U19-Teamchef.



Für die UEFA U19 EURO 2024 in Nordirland qualifizieren sich nur die Gruppensieger der Eliterunde. Die Endrunde findet von 15. bis 28. Juli statt. Die UEFA U19 EURO 2024 dient zudem als Qualifikation für die FIFA U20 Weltmeisterschaft 2025.



Mehr Infos: https://www.oefb.at/oefb/News/MU19-Draw-Eliterunde-07122023

Wir erkennen gewisse Parallelen zur U19! 😆 Unsere #U17 trifft in einer Heim-Eliterunde auf Spanien, Slowenien und Norwegen! 🔥🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH



📲 Alle Infos: https://t.co/2dIsb8XHH8 pic.twitter.com/NImM2qYQe9 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) December 7, 2023

"Bin mir sicher, dass Norwegen und Slowenien nicht glücklich sind, uns gezogen zu haben"

Das ÖFB-U17-Nationalteam (JG 2007) von Teamchef Martin Scherb bestreitet die Eliterunde auf dem Weg zur UEFA U17 EURO 2024 in Österreich und empfängt Spanien, Slowenien und Norwegen. "Das ist schon eine richtig starke Gruppe die wir da erwischt haben. Aber das ist in der Eliterunde sowieso immer der Fall. Wir freuen uns schon auf die Eliterunde", sagt Martin Scherb.

Die Scherb-Auswahl hat mit allen drei Gegner bereits Erfahrungen gemacht. "Spanien ist in diesem Jahrgang ausgesprochen gut. Wir haben bereits gegen sie gespielt, damals haben wir ein Unentschieden geholt und einmal knapp verloren. Das wird eine richtige Challenge für uns. Natürlich erhoffen wir uns durch die Heimspiele einen gewissen Vorteil. Ich bin mir sicher, dass Norwegen und Slowenien nicht glücklich sind, uns gezogen zu haben", so Scherb.



Die UEFA U17 EURO 2024 findet vom 20. Mai bis 5. Juni auf Zypern statt. Für die Endrunde qualifizieren sich die Gruppensieger, sowie die sieben besten Gruppenzweiten.



Mehr Infos: https://www.oefb.at/oefb/News/MU17-Draw-Eliterunde-07122023/