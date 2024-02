Das ÖFB-Team komplettiert den Testspiel-Fahrplan auf dem Weg Richtung UEFA EURO 2024 in Deutschland. In der finalen Phase vor dem Turnier empfangen Teamchef Ralf Rangnick & Co. am Dienstag, den 4. Juni um 20.45 Uhr Serbien im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Zum Abschluss geht es am Samstag, den 8. Juni um 18.00 Uhr auswärts in St. Gallen im letzten Härtetest vor der EURO gegen die Schweiz.

Der Countdown zur Vorbereitung auf die EM in Deutschland im Sommer beginnt heuer im März für Marko Arnautovic & Co. mit dem Heimspiel gegen die Türkei.

Ticketverkauf für Türkei-Spiel startet

Auch im März stehen zwei Länderspiele auf dem Programm. Die Türkei gastiert am 26. März um 20.45 Uhr im Wiener Prater. Der Ticketvorverkauf für die Partie startet heute Mittwoch, 14. Februar um 14.00 Uhr unter oefb.at/tickets. Vollpreis-Karten sind zwischen 38 und 70 € erhältlich, Kinder sind ab 16 € live im Stadion dabei.

VIP-Tickets für den Top-VIP-Bereich im Sektor B des Ernst-Happel-Stadions können unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! angefragt werden. Details dazu hier.

Für das Gastspiel Österreichs am 23. März um 18.00 Uhr in Bratislava gegen die Slowakei können sich Fans HIER noch Restkarten sichern.

Fixierte Testspiele im Überblick

Slowakei vs. Österreich (Samstag, 23. März, 18.00 Uhr)

Österreich vs. Türkei (Dienstag, 26. März, 20.45 Uhr)

Österreich vs. Serbien (Dienstag, 4. Juni, 20.45 Uhr)

Schweiz vs. Österreich (Samstag, 8. Juni, 18.00 Uhr)

🇦🇹❗Achtung, Achtung - es gibt Neuigkeiten: Wir testen vor der EURO in Wien gegen 🇷🇸 und auswärts gegen die🇨🇭.



Alle Infos 👇 #GemeinsamÖSTERREICHhttps://t.co/lUVrsc5EqS — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) February 14, 2024

