Das ÖFB-U19-Team (JG 2005) hat seine Generalprobe für die Eliterunde verloren. Die Auswahl von Teamchef Oliver Lederer unterlag beim ersten Länderspiel des Jahres 2024 in Italien mit 0:3 (0:1). Die Tore der "Azzurrini" erzielten Kevin Bruno (19.), Giacomo Stabile (83.) und Filippo Scotti (90.+4). Damit endet auch eine beeindruckende Serie von zuvor 19 Spielen ohne Niederlage. Ernst wird es im März. Bei der Eliterunde auf dem Weg zur UEFA U-19 EURO 2024 geht es gegen Gastgeber Slowenien, Spanien und Kosovo. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich für die EURO, die vom 15. bis 28. Juli in Nordirland stattfindet.

Intensive Partie

Die Lederer-Auswahl startet im Stadio Teghli in Lignano Sabbiadoro mutig in die Partie. In der 3. Minute findet Moritz Neumann mit einem Stanglpass keinen Abnehmer im Strafraum. Nur zwei Minuten später fliegt eine scharfe Flanke von der linken Seite an Freund und Gegner vorbei und geht nur knapp neben das Tor (5.).