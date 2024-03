Das U19-Nationalteam (JG 2005) will den letzten Schritt zur UEFA U19 EURO 2024 gehen. Doch dieser Schritt ist ein großer. Die Auswahl von Teamchef Oliver Lederer muss dafür seine Gruppe der Eliterunde gewinnen.

"Die anderen Teams spielen sicher nicht gerne gegen uns"

Beim Mini-Turnier in Slowenien (20.-26. März) treffen die ÖFB-Talente auf den Kosovo, die Gastgeber und Spanien. "Es wartet eine enorme Challenge auf uns“, sagt Teamchef Oliber Lederer. Der Kosovo und Slowenien seien Teams auf Augenhöhe, Spanien stehe als „Fußballriese“ darüber. „Aber wir haben uns in den letzten eineinhalb Jahren schon auch einen Ruf erarbeitet. Die anderen Teams spielen sicher nicht gerne gegen uns", so Lederer weiter.

Zum Auftakt steht in Gornja Radgona (SVN) das Duell gegen den Kosovo auf dem Programm (20.03., 16 Uhr). Im zweiten Gruppenspiel (23.03., 16 Uhr) trifft die Lederer-Auswahl in Lendava auf die Slowenen, ehe zum Abschluss (26.03., 12 Uhr) wieder in Gornja Radgona das Duell mit Spanien ansteht.

"Leichte Gruppen gibt es in einer Eliterunde sowieso nicht. Es kann immer alles passieren, diese Spiele werden durch Details entschieden. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten und werden alles dafür tun, um erfolgreich zu sein", sagt der Teamchef.

Mit Slowenien und dem Kosovo hat der Jahrgang 2005 noch offene Rechnungen. Beiden Nationen musste die Lederer-Auswahl in der U17-Quali damals den Vortritt lassen. "Das kann schon ein kleiner psychologischer Vorteil sein, dass wir gegen beide verloren haben und nun zeigen wollen, dass wir besser sind und uns seit der U17 enorm weiterentwickelt haben", erklärt Lederer.

Modus verzeiht keine Fehler

Einige Spieler von damals sind auch jetzt bei der U19-Quali wieder im Aufgebot. Zudem verstärken mit Leon Grgic (SK Puntigamer Sturm Graz) und Jovan Zivkovic (SK Rapid) zwei Spieler des Jahrgangs 2006 das U19-Team. "So viele Lehrgänge haben wir nicht, darum war es uns wichtig, dass wir Konstanz reinbekommen. Es sind auch Spieler dabei, die vielleicht aktuell bei ihren Klubs nicht immer erste Wahl sind, bei uns aber immer tolle Leistungen gebracht haben. Auch sie haben es sich verdient, dabei zu sein", erklärt der Teamchef seine Überlegungen.

Zudem sei wichtig, die Spieler für die taktischen Plane im Kader zu haben. "Wir haben zwei Grundformationen, in denen wir erfolgreich waren und wo die Spieler genau wissen, was zu tun ist. Das ist bei so einer Eliterunde, wo du auf den Punkt da sein musst, ganz wichtig. Wir variieren aber natürlich, entsprechend der Schwächen des Gegners", sagt er weiter.

Denn der Quali-Modus erlaubt keine Fehler. Acht Teams nehmen an der UEFA U19 EURO 2024 (15.-28. Juli) in Nordirland teil – die Gastgeber haben ihren Startplatz sicher. Nur die sieben Gruppensieger der Eliterunde fahren zur Endrunde.

"Der Modus ist brutal, du musst das erste Spiel gewinnen, sonst ist es eigentlich schon fast vorbei. Darum verzichten wir auch auf große Experimente, natürlich kann man punktuell Dinge nachjustieren. Aber es muss für die Spieler maximale Klarheit herrschen. Wir wollen die Dinge, die uns in den letzten zwei Jahren erfolgreich gemacht haben, auf den Platz bringen", so Lederer.

Von Angst ist trotz der schwierigen Ausgangslage beim U19-Team keine Spur. "Wir kennen die Gegner und wissen, dass wir drei Sahnetage brauchen. Gegen Spanien muss alles passen. Aber wir haben in der ersten Quali-Runde England hinter uns gelassen und werden auch jetzt selbstbewusst an die Aufgabe herangehen", sagt der Teamchef abschließend.

ÖFBU19-Kader für die Eliterunde

Furkan DURSUN – SK Rapid

Benjamin GÖSCHL – SK Rapid

Leon GRGIC – SK Puntigamer Sturm Graz

Mücahit IBRAHIMOGLU – SK Rapid

Zeteny JANO – FC Liefering

Kenan JUSIC – Young Violets Austria Wien

Juri KIRCHMAYR – VfL Wolfsburg (GER)

Dominik LECHNER – FC Liefering

Diego MADRITSCH – SV Guntamatic Ried

Florian MICHELER – TSG 1899 Hoffenheim (GER)

Filip MILOJEVIC – Bayer 04 Leverkusen (GER)

Marcel MOSWITZER – FC Liefering

Moritz NEUMANN – FC Liefering

Tristan OSMANI – FC Schalke 04 (GER)

Luca PAZOUREK – FK Austria Wien

David PUCZKA – FC Flyeralarm Admira

Dejan RADONJIC – FK Austria Wien

Matteo SCHABLAS – FC Liefering

Jakob SCHÖLLER – FC Flyeralarm Admira

Tim TRUMMER – FC Liefering

Jovan ZIVKOVIC – SK Rapid

Auf Abruf:

Emirhan Acar (FC Torino/ITA), Oluwaseun Adewumi (Floridsdorfer AC), Nadir Ajanovic (FCM Flyeralarm Traiskirchen), Yanis Eisschill (LASK Amateure OÖ), Tobias Gruber (RZ Pellets WAC), Armin Haider (LASK Amateure OÖ), Efekan Karayazi (Fenerbahce/TUR), Stefan Kordic (SV Guntamatic Ried), Adrian Jordi Koreimann (FC Flyeralarm Admira), Wenzel Lindmoser (SK Rapid), Jonas Löcker (SK Puntigamer Sturm Graz), Ermin Mahmic (SV Licht-Loidl Lafnitz), Yannick Maierhofer (FCM Flyeralarm Traiskirchen), Valentin Oelz (FC Liefering), Tim Paumgartner (FC Liefering), Mario Pejazic (SV Licht-Loidl Lafnitz), Fabin Rossdorfer (SV Guntamatic Ried), Sanel Saljic (Young Violets Austria Wien), Benedict Scharner (SKN St. Pölten), Valentin Sulzbacher (FC Liefering).

Fotocredit: ÖFB/Getty-FIGC