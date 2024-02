Auch das neue Länderspieljahr beginnt für das ÖFB-U21-Nationalteam so, wie das vorherige geendet hat, nämlich mit einem Heimdoppel in der Innviertel Arena in Ried: Am Freitag, den 22. März (Ankick: 20:30 Uhr), empfangen die ÖFB-Talente um Trainer Werner Gregoritsch die Alterskollegen aus Dänemark zu einem Test-Länderspiel. Am Dienstag, den 26. März, folgt an gleicher Wirkungsstätte das EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern (Ankick: 18 Uhr). Tickets für beide Spiele sind ab sofort in der Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried und im Onlineshop erhältlich.

„Möchten auch 2024 wieder ein starker Partner unseres Nachwuchsteams sein"

„Es freut uns sehr, dass die Innviertel Arena in den vergangenen Jahren zur stimmungsvollen und erfolgreichen Heimstätte der U21-Nationalmannschaft geworden ist und jetzt auch die ersten beiden Spiele im neuen Jahr bei uns in Ried ausgetragen werden“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. „Wir möchten auch 2024 wieder ein starker Partner unseres Nachwuchsteams sein und rufen alle Fans dazu auf, zahlreich ins Stadion zu kommen und die U21-Mannschaft bei ihren Spielen bestmöglich zu unterstützen!“

"Mit 66 Jahren..." - Dänemark am Gregoritsch-Geburtstag zu Gast

ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch, der Grazer feiert am 22. März seinen 66. Geburtstag, freut sich bereits auf den ersten Lehrgang des neuen Jahres: „Der März wird für uns als Team wirklich anspruchsvoll. Dänemark hält sich seit Jahren im absoluten Spitzenbereich der U21-Teams. Das wird vor dem Quali-Spiel gegen Zypern eine echte Standortbestimmung für uns. Mit Zypern haben wir aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Wir wollen unsere wahre Qualität zeigen. Ich hoffe sehr, dass wir, wie zuletzt gegen Frankreich, vom Rieder Publikum lautstark unterstützt werden.“

"Die Innviertel Arena soll wieder eine U21-Festung werden“

Für die Gregoritsch-Auswahl wird es damit gleich zu Jahresbeginn ernst. Einen Ausrutscher, wie zum Quali-Auftakt auf Zypern im September (1:1), dürfen sich Braunöder, Querfeld und Co. nicht mehr erlauben. Durch den 2:0-Sieg gegen Frankreich im November hat sich das U21-Team im Kampf um die Teilnahme an der UEFA U21 EURO 2025 in der Slowakei zurückgemeldet.

Der 2:0-Sieg gegen Gruppenfavorit Frankreich sei aber natürlich auch bei den Gegnern nicht unbemerkt geblieben, so der Teamchef. Es würde nun gelten, diese Leistung in den verbleibenden Quali-Partien zu bestätigen. „Mit dem Sieg gegen Frankreich haben wir uns in eine gute Ausgangslage gebracht, haben alles in der eigenen Hand. Besonders in den Heimspielen waren wir sehr stark, haben in der Quali beide Heimspiele zu Null gewonnen. Daran wollen wir im März anschließen. Die Innviertel Arena soll wieder eine U21-Festung werden“, so Gregoritsch.

