Es ist soweit. Das EM-Jahr 2024 wird für das österreichische Nationalteam im März mit den beiden Testspielen am Samstag, den 23.03. gegen die Slowakei (18 Uhr, Bratislava) und am Dienstag darauf, den 26.03., daheim gegen die Türkei (20:45 Uhr, Ernst-Happel-Stadion in Wien) eröffnet. In Abwesenheit seines weiterhin verletzten Kapitäns David Alaba hatte der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick heute in Wien bei der Bekanntgabe des Kaders für die beiden Probegalopps wieder Überraschungen parat. Zur Freude: Stefan Lainer (VfL Borussia Mönchengladbach) kehrt neun Monate nach seiner Diagnose Lymphknotenkrebs zurück...

„Es fehlen Schlüsselspieler"

Bereits am Sonntagabend in der Sky Sport Austria-Sendung "Talk & Tore" kündigte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel in punkto Kaderbekanntgabe an: „Der ein oder andere wird die Öffentlichkeit ein bisschen überraschen“. Weniger überraschend ist Fakt: „Es fehlen Schlüsselspieler." Womit der 56-jährige Wiener auf die Ausfälle von Kapitän David Alaba (Real Madrid) und die Stürmer Marko Arnautović (Inter Mailand, Oberschenkelverletzung), Manprit Sarkaria (SK Sturm Graz, Knöchelbruch) und Saša Kalajdžić (Eintracht Frankfurt).

Wie Kalajdžić erlitt auch Alaba einen Kreuzbandriss, am 17. Dezember im LaLiga-Spiel gegen Villarreal. Für den 31-jährigen Wiener wird es ein Wettlauf mit der Zeit bis zur EM in Deutschland (14. Juni - 14. Juli). Schöttel: „Wir werden bis zum letzten Moment hoffen."

Vor den beiden bevorstehenden Testspielen geht es für das ÖFB-Teams ab nächsten Montag ins Trainingscamp nach Marbella/Andalusien.

Der Kader mit Comebacker Stefan Lainer und Rapidler Christoph Lang

Folgende Spieler befinden sich im ÖFB-Aufgebot:

TOR: Tobias LAWAL (LASK; 0), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 4), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 15)

VERTEIDIGUNG: Flavius DANILIUC (FC Red Bull Salzburg; 1/0), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 16/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 38/2), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 19/1), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 9/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 28/1), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 0), Maximilian WÖBER (Borussia Mönchengladbach/GER; 21/0)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 34/11), Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 2/0), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 40/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 32/4), Christoph LANG (SK Rapid; 0), Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 3/0), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 77/17), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 40/3), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 7/0), Matthias SEIDL (SK Rapid; 3/0), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 20/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 8/0)

STURM: Maximilian ENTRUP (TSV Egger Glas Hartberg; 1/0), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 51/12), Andreas WEIMANN (West Bromwich Albion/ENG; 21/1)

Auf Abruf: Cican STANKOVIC (AEK Athen/GRE; 4), Dejan STOJANOVIC (Cashpoint SCR Altach; 0); David AFFENGRUBER (SK Puntigamer Sturm Graz; 0); Thierno BALLO (RZ Pellets WAC; 0), Andreas GRUBER (FK Austria Wien; 0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 27/1), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER, 9/1), Thomas MURG (PAOK Saloniki/GRE; 0), Nikolas SATTLBERGER (SK Rapid; 0), Kevin STÖGER (VfL Bochum/GER; 0), Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 6/0), Ercan KARA (Samsunspor/TUR; 7/0)

Testspiele im Überblick Slowakei vs. Österreich (Samstag, 23. März, 18.00 Uhr/LIVE in ORF1)

Österreich vs. Türkei (Dienstag, 26. März, 20.45 Uhr/LIVE in ORF 1)

