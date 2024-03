Startschuss in das Länderspieljahr 2024 für das U21-Nationalteam (JG 2002). Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch wird dabei gleich ordentlich gefordert. Am Montag startet im oberösterreichischen Windischgarsten die Vorbereitung auf die ersten Länderspiele des Jahres. Die ÖFB-Talente empfangen zunächst Dänemark (22. März, 20:30 Uhr) zu einem freundschaftlichen Länderspiel, ehe es am 26. März (18 Uhr, präsentiert von Raiffeisen) in der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 mit dem Heimspiel gegen Zypern weitergeht. Beide Partien finden in der Innviertel Arena Ried statt, ORF Sport+ überträgt live.

"Wenn wir zur EURO wollen, warten genau solche Kaliber auf uns"

"Uns erwarten zwei völlig unterschiedliche Spiele", so Teamchef Werner Gregoritsch, der vor den Dänen höchsten Respekt hat. "Sie gehören seit Jahren zu den absoluten Spitzenteams im U21-Bereich, sind Stammgast bei den Europameisterschaften. Das wird ein richtiger Gradmesser für uns. Wenn wir zur EURO wollen, warten genau solche Kaliber auf uns. Aber das Spiel gegen Frankreich hat gezeigt, was möglich ist", sagt er weiter.

Nach dem 1:1 zum Quali-Auftakt auf Zypern, hat das U21-Team mit den Zyprioten noch eine Rechnung offen. "In dem Spiel haben wir einfach sehr viel gut zu machen", so Gregoritsch.

"Wir müssen also neue Dinge ausprobieren"

Der Teamchef hat nun sein erstes Aufgebot im Jahr 2024 einberufen. Verzichten muss das U21-Team auf Leo Querfeld und Christoph Lang (beide SK Rapid), die im Kader des Nationalteams stehen und den angeschlagenen Nikolas Veratschnig (RZ Pellets WAC). "Mit Querfeld, Veratschnig oder auch Baidoo fehlen uns in der Defensive wichtige Spieler. Wir müssen also neue Dinge ausprobieren. Dafür ist das Match gegen Dänemark eine gute Möglichkeit", erklärt Gregoritsch.

17 der 23 Spieler standen auch beim letzten Lehrgang im November im Kader, als der Sensationssieg gegen Frankreich eingefahren wurde. Ihre U21-Rückkehr feiern Dijon Kameri (Grasshoppers Club Zürich) und Ervin Omic, die beim letzten Lehrgang fehlten. David Heindl (KSV 1919), Fabian Wohlmuth (SV Guntamatic Ried) und Lukas Wallner (FC Liefering) standen zuletzt im Juni im Aufgebot. Mit Nicolas Binder (SK Austria Klagenfurt) gibt es einen Debütanten im Kader.

Besonders über die starkbesetzte Offensive freut sich der Teamchef: "Da haben wir schon sehr viel Qualität. Es freut mich auch, dass Huskovic, Vucic und Zimmermann bei ihren Klubs immer mehr zu alter Stärke zurückfinden. Das kann für uns als Team nur positiv sein. Nicolas Binder ist ein anderer Stürmertyp, den wir so nicht im Kader haben. Er hat bei Klagenfurt aufgezeigt und ich bin gespannt, wie er sich bei uns präsentieren wird."

Der U21-Kader gegen Dänemark und Zypern

TOR: Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0/0), Nikolas POLSTER (SV Horn; 12/0), Elias SCHERF (SKU Ertl Glas Amstetten; 8/0)

ABWEHR: Pascal ESTRADA (Cashpoint SCR Altach; 13/2), Pascal FALLMANN (SC Freiburg/GER; 10/0), David HEINDL (KSV 1919; 0/0), Paul KOLLER (Cashpoint SCR Altach; 9/3), David RIEGLER (SKN St Pölten; 7/0), Lukas WALLNER (FC Liefering; 3/0), Fabian WOHLMUTH (SV Guntamatic Ried, 2/0)

MITTELFELD: Thierno BALLO (RZ Pellets WAC; 14/4), Matthias BRAUNÖDER (Como 1907/ITA; 18/2), Yusuf DEMIR (FC Basel/SUI; 16/2); Raphael HOFER (FC Liefering; 4/0), Dijon KAMERI (Grasshopper Club Zürich/SUI; 5/0), Ervin OMIC (RZ Pellets WAC; 8/0), Moritz OSWALD (SK Rapid; 14/0), Manuel POLSTER (FK Austria Wien; 11/1), Nikolas SATTLBERGER (SK Rapid; 8/0)

STURM: Nicolas BINDER (SK Austria Klagenfurt; 0/0), Muharem HUSKOVIC (FK Austria Wien; 7/0), Romeo VUCIC (FK Austria Wien; 3/0), Bernhard ZIMMERMANN (RZ Pellets WAC; 17/1)

Auf Abruf: Noah Bischof (First Vienna FC 1894), Angelo Gattermayer (SKU Ertl Glas Amstetten), Elias Havel (LASK), Lukas Ibertsberger (RZ Pellets WAC), Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt/GER), Luca Kronberger (WSG Tirol), Luka Maric (SK Puntigamer Sturm Graz), Leo Mätzler (SC Austria Lustenau), Luka Reischl (FC Liefering), Simon Seidl (FC Blau-Weiß Linz), Simon Spari (FAC Wien), Moritz Wels (FK Austria Wien).

