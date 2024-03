Es wird ernst für das U17-Nationalteam (JG 2007). Die Auswahl von Teamchef Martin Scherb startet in der kommenden Woche in die Heim-Eliterunde auf dem Weg zur UEFA U17 EURO 2024. In der Ergo Arena Wiener Neustadt treffen die ÖFB-Talente auf Slowenien (20.03., 12 Uhr), Norwegen (23.03., 12 Uhr) und Spanien (26.03., 17 Uhr). Der Eintritt zu allen Spielen ist frei, ÖFB TV überträgt die drei Partien live. Am Sonntag trifft das U17-Team in der Sportschule Lindabrunn zusammen und bereitet sich dort auf die Quali-Spiele vor.

Haben viel vor: Kapitän Thomas Schandl und das ÖFB-U17-Team

"In dieser engen Gruppe, dürfen wir uns keine Ausrutscher erlauben"

"Wir hoffen natürlich, dass viele Fans ins Stadion kommen. Wir werden die Unterstützung der Zuschauer brauchen, um uns in dieser starken Gruppe durchzusetzen und unser Ziel, die EURO, zu erreichen", so ÖFB-U17-Teamchef Martin Scherb.

Der Teamchef erklärt, was von den Gruppengegnern zu erwarten ist. "Slowenien, Norwegen und wir begegnen sich sicher auf Augenhöhe, Spanien ist vom Namen her der Favorit. Aber bei einer Eliterunde kann immer alles passieren. Uns erwarten jedenfalls drei Teams, die sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen. Es liegt jetzt an uns, dass wir uns bestmöglich auf alle drei Partien vorbereiten. In dieser engen Gruppe, dürfen wir uns keine Ausrutscher erlauben."

Personell kann Scherb für die Heim-Eliterunde nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mit Adrian Riegel (SKN St. Pölten) fehlt aber ein Leistungsträger. "Wir sind sehr gut aufgestellt, hoffentlich bleibt das so. Es stehen ja vor der Eliterunde noch Spiele an", so Scherb.

In der Vorbereitung sei es daher auch wichtig, die Belastungen der Spieler zu kennen. "Unser Sportwissenschafter Christoph Gonaus ist ständig in Kontakt mit den Spielern und seinen Kollegen bei den Vereinen. Wir wollen wissen, mit welchen Vorbelastungen die Spieler zum Team kommen, damit wir uns dann so vorbereiten können, um alle beim ersten Match topfit zur Verfügung zu haben", erklärt der Teamchef.

Der Teamspirit sei ihm besonders wichtig, wie er weiter erklärt. Jeder wisse, wann man Spaß haben kann, aber auch, wann es gilt, fokussiert zu arbeiten. Staff und Spieler hätten gemeinsam eine Entwicklung durchgemacht. "Uns war wichtig, dass wir uns von Beginn an auf eine klare Spielidee verständigen, danach die Spieler auswählen und ihnen klare Prinzipien mitgeben. Wir wollten vermeiden, dass wir in der Entwicklung als Team plötzlich alles umändern müssen. So haben wir für uns variable Lösungen gefunden, die wir jederzeit problemlos anwenden können", so Scherb.

Für die UEFA U17 EURO 2024, die vom 20. Mai bis 5. Juni auf Zypern stattfindet, qualifizieren sich die Gruppensieger, sowie die sieben besten Gruppenzweiten.

"Die Fans die ins Stadion kommen, können sich darauf verlassen, dass wir voll da sein werden und in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen. Wir wollen abliefern und zur EURO. Ganz egal, welche Gegner sich uns in den Weg stellen", sagt U17-Kapitän Thomas Schandl.

U17-Kader für die Heim-Eliterunde

Oghenetejiri ADEJENUGHURE – Red Bull Fußball Akademie

Christoph BREINESBERGER – LASK Akademie OÖ

Magnus DALPIAZ – FC Bayern München (GER)

Thierry FIDJEU-TAZEMETA – Borussia Dortmund (GER)

Mauro HÄMMERLE – FC Augsburg (GER)

Florian HANGL – FC Augsburg (GER)

Jacob Peter HÖDL – SK Sturm Graz

Julian HÖLLER – AKA FK Austria Wien

Ilia IVANSCHITZ – Red Bull Fußball Akademie

Marcel KURZ – Fußballakademie St. Pölten NÖ

Philipp MOIZI – AKA SK Rapid

Ensar MUSIC – AKA SK Rapid

Luis PFLUGER – AKA SK Rapid

Eaden ROKA – SK Rapid

Thomas SCHANDL – RZ Pellets WAC Akademie

Oliver SORG – SK Sturm Graz

Yanik SPALT – VfB Stuttgart (GER)

Jakob WANKER – LASK Akademie OÖ

Valentin ZABRANSKY – Red Bull Fußball Akademie

Christian ZAWIESCHITZKY – Red Bull Fußball Akademie

Der Spielplan der Eliterunde

20.03., 12:00 Uhr, Ergo Arena Wiener Neustadt: Slowenien-Österreich (live ÖFB TV)

20.03., 15:30 Uhr, Sportschule Lindabrunn: Spanien-Norwegen

23.03., 12:00 Uhr, Ergo Arena Wiener Neustadt: Österreich-Norwegen (live ÖFB TV)

23.03., 15:30 Uhr, Sportschule Lindabrunn: Spanien-Slowenien

26.03., 17:00 Uhr, Ergo Arena Wiener Neustadt: Österreich-Spanien (live ÖFB TV)

26.03., 17:00 Uhr, Fußballakademie Burgenland: Norwegen-Slowenien

𝐌𝐢𝐭 𝐝𝐢𝐞𝐬𝐞𝐦 𝐊𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐇𝐞𝐢𝐦-𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐮𝐧𝐝𝐞! 🔝

Für dieses Aufgebot hat sich #U17-Teamchef Martin Scherb entschieden. 💪 Holt euch das EURO-Ticket, Burschen! 🙌🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH



📲 Alle Infos: https://t.co/8x5EZoJZoo pic.twitter.com/2tbfZX2wsp — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 14, 2024

Fotocredit: ÖFB/Patrick Vranovsky