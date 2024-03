Heute kamen Spieler und Betreuer des Nationalteams zum Start des ersten Lehrgangs 2024 im spanischen Marbella zusammen. Dort bereitet sich das Aufgebot vom deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf die kommenden Test-Länderspiele vor. Samstag, 23. März, wartet auswärts im Narodny futbalovy Stadion in Bratislava die Slowakei, am Dienstag, 26. März, geht es im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen die Türkei. Beide Gegner nehmen wie Österreich an der am 14. Juni startenden UEFA EURO 2024 in Deutschland teil. Was meint ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel im Vorfeld der Probegalopps im März zu diversen Themen?

Trainingscamp "unter Palmen" in Andalusien: ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel (l.), der in einer Woche 57 Jahre wird, mit Co-Trainer Peter Perchtold und Teamchef Ralf Rangnick (r.).

...dann werden wir auch gute Ergebnisse liefern"

Peter Schöttel (ÖFB-Sportdirektor) über...

...den Lehrgang in Marbella: "Der Fokus liegt natürlich dran hier in einer sehr, sehr angenehmen Atmosphäre, Dinge einfach nicht nur zu besprechen, sondern in den paar Trainingseinheiten, die es hier gibt, Abläufe auch einzustudieren. Den Spielern vertraut zu machen, die uns dann im Sommer sicher bei der Euro weiterhelfen."

...die Bedingungen in Marbella: "Es ist genauso wie wir es uns erhofft haben. Wir sind ja auch nicht das erste Mal hier. Wir wissen schon, dass das da ein Top-Paket ist, wenn wir hier sind. Wichtig ist, dass alle Spieler, die einberufen wurden, auch da sind. Wir haben im Vorfeld eh schon genug Probleme gehabt mit Verletzungen und deswegen freuen wir uns auf die ganze Woche."

...die Rückkehr von Stefan Lainer: "Das Wichtigste ist immer der Mensch. Das ist die größte Freude, die wir alle haben, dass er wieder bei uns ist und noch dazu auf einer Position spielt, wo es eh relativ eng ist bei uns, was das Personal betrifft. Das macht es natürlich noch viel angenehmer für uns. Aber wir haben alle eine Riesenfreude mit ihm, dass er den Weg zurück geschafft hat."

"Sowohl Inter als auch wir brauchen Marko"

...die beiden Testspiele gegen die Slowakei und Türkei: "Wir spielen gegen zwei EM-Teilnehmer. Dass die Türkei erst vor kurzem Deutschland geschlagen hat, ist eh bekannt. Auch die Slowakei ist ein richtig unangenehmer Gegner. Ich denke aber, dass wir es so nehmen, wie wir es immer nehmen. Wir schauen in erster Linie auf uns, versuchen uns gut zu präsentieren, unsere Abläufe zu festigen und dann werden wir auch gute Ergebnisse liefern."

...Treffen mit Inter Mailand wegen derzeit verletztem Marko Arnautovic: "Der Termin hat stattgefunden. War ein sehr angenehmer Termin mit Inter Mailand und auch mit Marko. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Sowohl Inter als auch wir brauchen Marko. Da ging es halt um etliches. Um seine Muskulatur, um Ernährung, um Training. Um all diese Dinge, die dann schon sehr speziell sind und bei jedem Spieler auch individuell zu betrachten sind."

Statement-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: ÖFB/Christopher Kelemen