Österreich drückt in der Schlussphase auf den Siegestreffer. Doch die massive Abwehr der Kroaten schafft es jedes Mal, die Abschlüsse der ÖFB-Talente im letzten Moment zu verhindern. In der Schlussminute scheitert Magnus Dalpiaz nach einem Corner an einer starken Fußabwehr der kroatischen Goalies (90.+5). So bleibt es am Ende beim torlosen Remis.

Im Parallelspiel der Gruppe B feiert Dänemark einen 2:0-Auftaktsieg gegen Wales. Die Waliser sind am Donnerstag (19:30 Uhr, live ORF TVthek) der nächste Gegner der ÖFB-Auswahl.

"...als wir das in den Griff bekommen haben, sind wir besser in das Spiel gekommen, waren dominant und haben uns Möglichkeiten erarbeitet"

Teamchef Martin Scherb: "Kroatien war der erwartet schwere Auftaktgegner. Wir sind nicht so gut in die Partie gekommen, haben dann umgestellt, um die Spielverlagerungen der Kroaten zu unterbinden. Als wir das in den Griff bekommen haben, sind wir besser in das Spiel gekommen, waren dominant und haben uns Möglichkeiten erarbeitet.

Leider ist es uns nicht gelungen, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Aber die Leistung in der zweiten Halbzeit stimmt uns sehr zuversichtlich für die kommenden Aufgaben."

Magnus Dalpiaz: "Wir sind nicht so gut in die Partie gekommen es war auch etwas Nervosität dabei, aber wurden immer besser. Uns hat in den entscheidenden Momenten etwas das Glück gefehlt. Wir müssen in der kommenden Partie noch direkter zum Tor spielen.

Aber wir haben gesehen, dass wir auf diesem Niveau nicht nur bestehen, sondern auch unser Spiel durchziehen können. Für Wales geht es am Donnerstag schon um sehr viel, aber wir werden bereit sein."

"Vorne hat uns etwas das Glück gefehlt"

Philipp Maybach: "Es war ein guter Auftritt von uns, nur die Tore haben gefehlt. Wir haben in der Defensive nichts zugelassen, vorne hat uns etwas das Glück gefehlt. In der Phase, als wir auch zu den beiden Stangenschüssen gekommen sind, waren wir richtig gut in der Partie und hätten uns einen Treffer verdient gehabt.

Ein Unentschieden ist kein schlechter Start. Wir werden gegen Wales wieder voll angreifen."

UEFA U17 EURO 2024

Kroatien vs. Österreich 0:0

Kroatien: Rajic – Mikic (80. Kumar), Zebic, Puljic (K), Mandic – Pajsar (71. Horvat), Vojvodic, Vrtzic (87. Milisic), Kostelac, Covic - Maric (72. Baric)

Österreich: Kurz – Sorg, Dalpiaz, Zabransky (K), Roka – Spalt, Ivanschitz (46. Maybach), Music (87. Höller) – Hödl (75. Riegel), Adejenughure, Fidjeu-Tazemeta (33. Moizi).

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam