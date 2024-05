Wenn im Lexikon neben dem Wort “Leidenschaft” ein Foto wäre, dann vermutlich das von Fritz Grampelhuber. Der Goiserer ist Koch des ÖFB-Teams um Teamchef Ralf Rangnick und brennt neben gutem Essen mit (An-)Pfiff für das Salzkammergut und seinen Betrieb den Steegwirt. Den führt er in bald 20. Generation gemeinsam mit Bruder Tamino mit Herzblut und Teamgeist.

Tamino (l.) und Fritz (r.) Grampelhuber mit ÖFB-Team-Rekordspieler Marko Arnautovic.

“Marko Arnautović isst gerne Risotto, Fleischlaberl und Spanferkel"

Er kennt sie alle und weiß auch, was sie glücklich macht. “David Alaba isst am liebsten Gamskäsekrainer. Die hab' ich ihm schon bis nach Madrid geliefert. So ein zartes Gamsfleisch kannst nicht züchten, das gibt's nur bei uns im Salzkammergut”, sagt Fritz Grampelhuber und grinst. Da ist so ein Leuchten in den Augen, wie bei einem kleinen Buben, der zu Weihnachten das erste Trikot seiner Lieblingsmannschaft geschenkt bekommt. “Für den Michael Gregoritsch hab' ich von Goisern aus ein Beuscherl nach Wien organisiert. So sehr mag er das. Und der Marko Arnautović isst gerne Risotto, Fleischlaberl und Spanferkel.”

Seit der UEFA EURO 2016 in Frankreich bekocht Fritz Grampelhuber die österreichische Nationalmannschaft und gilt somit als festes Teammitglied der Spieler. “Den Speiseplan mache ich selbst. Dann schaut noch ein Ernährungsberater drüber. Es gibt auch manchmal einen Schweinsbraten, aber halt nicht am Tag vor dem Spiel.”

Nie fehlen darf jedenfalls der legendäre Schokokuchen mit Latscheneis. “Den mögen alle, aber besonders der Christoph Baumgartner ist ein großer Fan davon.” Gefragt nach der Rezeptur, schaut der Koch geheimnisvoll: "Das Kuchenrezept kannst haben, aber das Latscheneis ist und bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Da müssen die Leute schon selbst zu uns kommen."

"Die Trainingslager sind eine Art Landschulwoche” Zwei Monate im Jahr reist der schneidige Koch mit seinen “Buam” von Training zu Training und kocht in fremden Küchen stets hervorragende Qualität. “Das ist schon anspruchsvoll, denn es ist jedes Mal ein neuer Arbeitsplatz. In Kasachstan haben wir auf offenem Feuer gekocht. In Israel war am Freitag ab 16 Uhr wegen dem Schabbat niemand mehr erreichbar. Aber die Spieler brauchen natürlich immer gleichbleibend beste Qualität beim Essen. Nur so können sie Höchstleistungen bringen.” Genau diese Verlässlichkeit schätzen die Kicker, die sogar selbst gemachtes Ketchup serviert bekommen. Wie wichtig der Koch für die Fußballer mittlerweile ist, zeigt sich deutlich in einer Canal+ Dokumentation, die bald auch im ORF laufen wird.