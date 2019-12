Leicester City macht Liverpool Konkurrenz

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 17:52

Spätestens seit drei Jahren kennt jeder Fußballfan den Namen Leicester City. Der Verein aus England ist zwar schon 135 Jahre alt, doch internationale Bekanntheit errangen die „Foxes“ erst vor Kurzem. Seit dem Jahr 2015 ist der ehemalige österreichische Nationalspieler Christian Fuchs Mitglied dieser Mannschaft. Mit seinem Wechsel von Schalke 04 auf die Insel begann der sportliche Aufstieg des Vereins. Nach zwei neunten Plätzen in den letzten Jahren setzt Leicester City dieses Jahr neuerlich zu einem Höhenflug an. Nicht das favorisierte Manchester City von Star-Trainer Pep Guardiola, sondern die „Foxes“ sind erster Verfolger von Tabellenführer FC Liverpool.

Foto: Pixabay

Ein Traum ging in Erfüllung

Es ist nicht das erste Mal, dass Leicester City die Fußball-Fachwelt überrascht. Im Jahr 2016 feierte der Verein den größten Erfolg seiner Geschichte. Der vor Saisonstart als klarer Abstiegskandidat gehandelte Verein gewann zum ersten Mal die englische Premiere League und ließ die gesamte Elite hinter sich. Dieser für unmöglich gehaltene Triumpf machte einige treue Fans von Leicester City reich.

Glaubt man den Gerüchten, dann sollen zumindest zwei Fans vor Saisonstart mit 100 Pfund Einsatz auf den Titel ihres Lieblingsvereins gewettet haben. Dieser brachte ihnen einen Gewinn von einer halben Million Pfund ein. 2019 stehen die Quoten nicht ganz so schlecht. Schließlich legen die „Foxes“ gerade eine weitere sensationelle Premiere-League-Saison hin. So erhält das Team auf Betway eine Quote von 15,0 (Stand 10.12.) für den Sieg in der Liga. Damit gilt die Mannschaft von Christian Fuchs als Mitfavorit, direkt hinter dem FC Liverpool und Manchester City. Damit war vor Saisonstart nicht zu rechnen. Zwar hatte sich Leicester City nach dem überraschenden Titelgewinn als Mittelständler etabliert, doch ein derartiger Höhenflug war nicht absehbar.

Der Trainer ist heiß begehrt

Mitverantwortlich dafür ist sicherlich Trainer Brendan Rodgers. Er hat das Team nach den zahlreichen Trainerwechseln wieder in ruhigere Gewässer geführt. Seine Arbeit bei Leicester City hat für Aufsehen gesorgt. Sogar der kriselnde Spitzenklub FC Arsenal wollte Rodgers verpflichten, doch der entschied sich anders. Der 46-Jährige verlängerte vor kurzem seinen Vertrag vorzeitig bis zum Jahr 2025. „Seitdem ich hier bin, liebe ich meine Arbeit. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Klub ist großartig“, begründete Rodgers seine Entscheidung in einer Stellungnahme.

Der Erfolg gibt dem Nordiren Recht. Mit acht Siegen in Folge hat Leicester City nicht nur einen neuen Klubrekord aufgestellt, sondern sich auch auf Platz zwei der Tabelle in der Premier League festgebissen. Der Abstand zu Manchester City auf Platz drei beträgt nun schon beachtliche sechs Punkte. Vorne thront weiterhin unangefochten der FC Liverpool von Jürgen Klopp. Der hatte nach dem gewonnenen UEFA Champions League-Finale im Vorjahr ein heißes Duell mit Pep Guardiola angekündigt, doch es sollte anders kommen.

James Vardy liefert verlässlich

Titelverteidiger Manchester City verlor das Derby gegen Manchester United und weist schon 14 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze auf. Unterdessen zeigt der Überraschungsmeister der Saison 2015/2016 groß auf. Zuletzt wurde Nachzügler Aston Villa auswärts klar mit 4:1 besiegt. Mittelstürmer James Vardy steuerte zwei Tore zum Erfolg bei. Der 32-jährige Star der Mannschaft hatte sein Team bereits vor drei Jahren zum Meistertitel geschossen, auch dieses Jahr ist seine Trefferquote mitverantwortlich für den sportlichen Erfolg. Nach 16 Toren in 16 Spielen führt Vardy die Torschützenliste der Premier League an. Englands Fußballer des Jahres 2016 steht seit sieben Jahren in Leicester unter Vertrag und ist einer der Väter des Erfolges.

Die nächsten Spiele werden zeigen, ob der Höhenflug weitergeht. Leicester City empfängt zu Hause den Nachzügler Norwich. Der FC Liverpool trifft in der Anfield Road auf den Tabellenletzten FC Watford und Manchester City muss zum FC Arsenal nach London. Die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Erfolgslaufs sind also gegeben.

Foto: Pixabay

Wo ist die Grenze?

Nun blicken Experten und Fans gespannt auf die weitere Entwicklung von Leicester City. Möglicherweise gelingt es den „Foxes“ dieses Jahr, ein weiteres Erfolgskapitel in der Premier League zu schreiben. Dem Fußball tun solche Überraschungen gut. Sie beweisen, dass jede Mannschaft eine Chance auf den Titel hat.

