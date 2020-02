Sieg gegen Tottenham: Chelsea gerüstet für die Bayern - Eigentor von Rüdiger

Details Samstag, 22. Februar 2020 15:35

Der FC Chelsea hat sich in der Premier League gut gerüstet für das Europacupduell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München präsentiert. Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an der Stamford Bridge (Dienstag, 21.00 Uhr/Sky) besiegte der amtierende Europa-League-Sieger in Londoner Stadtderby Tottenham Hotspur mit 2:1 (1:0) und festigte den vierten Tabellenplatz. Chelseas deutscher Nationalverteidiger Antonio Rüdiger unterlief ein unglückliches Eigentor und sorgte so für den Endstand (89.). Jetzt Fußballreise buchen!

Olivier Giroud trifft gegen Tottenham

Der französische Weltmeister Olivier Giroud (15.) und der Spanier Marcos Alonso (48.) trafen für die Blues, mit denen der FC Bayern seit dem dramatisch verlorenen "Finale dahoam" im Jahr 2012 noch eine Rechnung offen hat. Rüdiger spielte bei Chelsea in der Dreierabwehrkette durch.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten