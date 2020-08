Der frühere serbische Fußball-Nationalspieler Vladimir Ivic ist neuer Teammanager des Premier-League-Absteigers FC Watford. Der ehemalige Profi von Borussia Mönchengladbach unterschrieb einen Einjahresvertrag, teilten die Hornets mit. Der 43-Jährige wird Nachfolger von Nigel Pearson, der im Juli entlassen wurde.

Vladimir Ivic wird neuer Teammanager des FC Watford

"Es ist mein erstes Mal in England, und ich muss mich so schnell wie möglich anpassen, um das Beste für den Verein zu tun", sagte Ivic, der zuletzt bei Maccabi Tel Aviv an der Seitenlinie stand. Mit dem israelischen Rekordmeister gewann er in den letzten beiden Spielzeiten die Meisterschaft.

