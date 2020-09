Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat seine Absage an Jürgen Klopp und den FC Liverpool mit der dort drohenden Rolle des Ergänzungsspielers erklärt. "Ich bin 24 Jahre alt und damit in einem Alter, in dem ich spielen muss", sagte Werner der Bild am Sonntag.

Timo Werner wechselte von RB Leipzig zum FC Chelsea

Auch Joachim Löw habe ihm daher zum Wechsel von RB Leipzig zu Liverpool-Konkurrent FC Chelsea "geraten", berichtete Werner. "Ich habe ihm meine Gedanken zu den möglichen Interessenten mitgeteilt und ihm gesagt, dass ich zu Chelsea tendiere", erzählte er: "Seine Meinung hat sich mit meiner größtenteils gedeckt. Der Bundestrainer findet das Projekt, dass Chelsea hier gerade aufbaut, sehr interessant."

Werner ging im Sommer für 53 Millionen Euro nach London, obwohl auch Klopp vehement um ihn geworben hatte. "Wenn er dich für seine Mannschaft haben will, kommst du natürlich ins Grübeln", sagte der Stürmer, er habe allerdings die Konkurrenz von Stars wie Mo Salah oder Sadio Mane gefürchtet.

"Es ist ja nicht so, dass ich da hingekommen wäre und hätte sagen können: 'Hallo, ich bin der Timo, und ich spiele ab jetzt immer hier!'", sagte er.

Sein Ziel sei es, "auf das Level von solchen Spielern zu kommen. Und die Möglichkeit sehe ich beim FC Chelsea", betonte Werner: "Mit diesem Projekt kann ich wachsen." Deshalb sei es "der beste Schritt" für ihn gewesen.

