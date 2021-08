Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United ist mit einem klaren Sieg und einem Dreierpack von Bruno Fernandes in die neue Saison in der Premier League gestartet. Der Team von Old Trafford setzte sich gegen Ex-Champion Leeds United mit dem deutschen Nationalspieler Robin Koch in der Start-Elf mit 5:1 (1:0) durch. Der französische United-Star Paul Pogba verbuchte vier Assists.

Dreierpack von Fernandes - Manchester siegt (Foto: SID)

Der Portugiese Fernandes (30.) erzielte nach Vorarbeit von Pogba das Führungstor für United, das in der Anfangsformation auf den für 85 Millionen Euro verpflichteten englischen Nationalspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund verzichtete. Der Ex-BVB-Star kam ab der 75. Minute zum Einsatz und feierte seine Pflichtspiel-Premiere für Man-United.

Luke Aylin (48.) glich zunächst für Leeds aus, doch Mason Greenwood (52.) und erneut Fernandes (54.) stellten mir ihren Toren die Weichen auf Sieg. Beide ManUnited-Treffer bereitete wiederum Pogba vor. Der französische Weltmeister hatte seinerseits allerdings in der 13. Minute eine große Chance leichtfertig vergeben. Nach einer Stunde machte Fernandes seinen Dreierpack perfekt. Fred (68.) sorgte auf Vorarbeit von Pogba für den Endstand.

Kurz vor Spielbeginn hatte ManUnited den Transfer des französischen Weltmeisters Raphael Varane (28) für bis zu 50 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid bekannt gegeben. Der Abwehrspieler erhält einen Vertrag bis 2025 beim Rekordchampion.

