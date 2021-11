Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf die anhaltenden Probleme unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer reagiert und die Trennung vom Norweger beschlossen. Das gehe aus verschiedenen Gesprächen der Verantwortlichen hervor, darunter die amerikanische Besitzer-Familie Glazer. Eine Bestätigung des Klubs stand zunächst aus. Als Nachfolger ist Zinedine Zidane im Gespräch.

ManUnited und Ole Gunnar Solskjaer vor Trennung (Foto: SID)

Der frühere United-Profi Solskjaer hatte die Red Devils im Dezember 2018 übernommen und in der vergangenen Saison auf Platz zwei der Premier League sowie ins Finale der Europa League geführt. Einen Titel gewann er auf der Bank des Klubs nicht. Sein Vertrag lief bis 2024. Als Spieler erlangte er Heldenstatus mit seinem 2:1-Siegtor 1999 im Finale der Champions League gegen den FC Bayern.

United reagierte mit der Trennung auf das 1:4 (0:2) von Weltstar Cristiano Ronaldo und Co. beim Kellerklub FC Watford. Von den jüngsten acht Spielen hat Manchester, das im Sommer groß eingekauft hatte, nur zwei gewonnen. Fünf der vergangenen sieben Ligaduelle gingen verloren, der Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea beträgt bereits zwölf Zähler.

Die Mannschaft soll am Dienstag in der Champions League beim FC Villarreal vom technischen Direktor Darren Fletcher, einem weiteren ehemaligen United-Profi, betreut werden. Danach soll so schnell wie möglich Zidane verpflichtet werden, der mit Real Madrid dreimal den Titel in der Königsklasse geholt hatte. Der große Franzose pausiert aktuell.

SID