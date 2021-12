Corona-Sorgen bei Manchester United: "Einige" Spieler und Mitglieder des Staffs der Mannschaft des deutschen Teammanagers Ralf Rangnick sind offenbar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies berichteten englische Medien am Sonntagabend, ohne Namen der Betroffenen zu nennen. Eine Mitteilung vonseiten der Red Devils gab es zunächst nicht.

Bei Manchester United gab es mehrere positive Tests (Foto: SID)

Tests am Sonntagmorgen hätten die positiven Befunde geliefert, hieß es. Ob Manchester am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) beim FC Brentford antreten kann, blieb zunächst unklar. Am Samstag hatte der englische Rekordmeister 1:0 bei Norwich City gewonnen, im Vorfeld dieser Begegnung waren die Tests negativ ausgefallen.

SID