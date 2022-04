Der FC Liverpool hat sich im packenden Titelkampf der englischen Premier League keine Blöße gegeben. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp besiegte den FC Watford 2:0 (1:0) und übernahm zumindest für ein paar Stunden mit 72 Punkten die Tabellenspitze. Titelverteidiger Manchester City (70) kann mit einem Sieg beim FC Burnley (16.00 Uhr/Sky) aber wieder vorbeiziehen.

Liverpools Fabinho (r.) trifft zum 2:0-Endstand (Foto: SID)

Diogo Jota (22.) und Fabinho (89., Foulelfmeter) erzielten die Treffer der Reds, die damit auch eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag bei Benfica Lissabon feierten. Am kommenden Sonntag kommt es zum vielleicht vorentscheidenden Duell in der Liga bei City.

SID