Sky-Experte Dietmar Hamann glaubt an einen Sieg des FC Liverpool im englischen Premier-League-Kracher bei Manchester City am Sonntag (17.30 Uhr/Sky). "Ich sehe keinen in der klaren Favoritenrolle, aber es spricht viel für Liverpool", sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler und Ex-Championsleague-Sieger mit den "Reds" (2005) dem SID: "Sie sind inzwischen unheimlich stabil und kassieren kaum Gegentore." Sonntag, ab 17:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. "Pep" kontra "Kloppo" - der spanische Trainer Pep Guardiola gegen den deutschen Motivator Jürgen Klopp.

Hamann verspricht sich viel vom FC Liverpool, re. der Ex-Salzburger Sadio Mané (Foto: SID)

Für viele Experten gilt das Topspiel zwischen Tabellenführer City (73 Punkte) und dem Verfolger (72) um Teammanager Jürgen Klopp bereits als Vorentscheidung im Meisterrennen. Hamann, der auf einen 3:1-Erfolg der Reds tippt, teilt diese Ansicht nicht.

"Wenn City gewinnt, wird es bei dann vier Punkten Abstand für Liverpool unheimlich schwer. Aber ich denke, dass beide wegen der Mehrfachbelastung noch Punkte lassen werden", sagte der langjährige England-Legionär mit Blick auf die übrigen sieben Spieltage danach. Er gehe davon aus, dass es "bis zum Ende spannend und eng bleibt".

Die Partie ist für Hammann das größtmögliche Gipfeltreffen. "Beide Teams dominieren den europäischen Fußball", sagte er. Je nach Spielverlauf rechnet der 48-Jährige auch damit, dass die Reds gut mit einem Remis leben können.

"Wenn es zehn, 15 Minuten vor Schluss unentschieden steht, werden sie einen Teufel tun, zu attackieren", sagte er: "Sie sind unheimlich erfahren. Wenn es bei einem Punkt Rückstand bliebe, können sie weiter hoffen."

Hamann, der 2005 mit Liverpool die Champions League gewann, sieht seinen früheren Klub auch taktisch im Vorteil. "Sie sind im Game-Management besser", sagte er: "City kennt oft nur die Lösung Passspiel, aber Liverpool hat sich da unheimlich entwickelt. Sie sind inzwischen auch in der Breite besser aufgestellt."

SID