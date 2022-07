Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist schon nach wenigen Wochen begeistert von seinem neuen Teamkollegen Erling Haaland. "Er ist eine Maschine, gerade mit seiner Statur und der physischen Kraft, die er mitbringt", sagte der Mittelfeldspieler vom englischen Meister Manchester City im Interview mit Sky Sport über den Norweger und früheren BVB- und FC Red Bull Salzburg-Torjäger.

Gündogan ist begeistert von Neuzugang Haaland

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Gündogan erhofft sich von dem ehemaligen Dortmunder neben vielen Toren auch zusätzliche Variabilität. "Ich glaube, dass er unserer Mannschaft nochmal eine ganz andere Qualität mitbringt, weil wir in den letzten Jahren eigentlich nie so wirklich diesen bulligen großen Stürmer hatten. Jetzt haben wir auch noch die Alternative, Flanken in den Strafraum zu schlagen und wissen, dass wir da wirklich einen kopfballstarken Spieler haben, der sich mit seiner Physis zum Beispiel auch mal gegen einen Virgil van Dijk durchsetzen kann", sagte Gündogan über den 22-Jährigen.

Am Samstag kann City gleich den ersten Titel der Saison holen, im Kampf um den FA Community Shield geht es gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool. "Wenn es eine Trophäe zu gewinnen gibt, dann möchte man auch gewinnen. Das ist vergleichbar mit dem deutschen Supercup und dementsprechend freuen wir uns auf das Duell mit unserem größten Kontrahenten. Ich glaube, dass es ein spannendes Spiel wird, wenn man noch nicht so richtig einschätzen kann, wo beide Mannschaften stehen. Es wird ein tolles Duell, da bin ich mir sicher", sagte Gündogan.

