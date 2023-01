Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage im Manchester-Derby bei ManU zeigte City eine Reaktion, bewies gegen Tottenham Hotspurs Moral & Mentalität, um nach 0:2-Rückstand mit einem 4:2-Sieg ein Happyend zu feiern. Derzeit hat der Meister bei der Mission Titelverteidigung 5 Zähler Rückstand auf Leader FC Arsenal (ein Spiel weniger). Während City-Coach Pep Guardiola, der mit den Citizens nach 6 Jahren noch auf einen Champions League-Titel wartet, derzeit "not amused" ist und sich echauffiert: „Wir werden nichts gewinnen"! Ein "Weckruf" oder steckt beim seit 2 Tagen 52-jährigen Spanier taktische Kalkül dahinter?

"Aktion Attacke" bei City-Coach Pep Guardiola. Die eigenen Spieler um John Stones und Co. bekamen genauso ihr "Fett ab" wie die Citizens-Fans.

"Fans sind 45 Minuten still - sie müssen schreien"

Trotz der Energieleistung von Haaland & Co. und deren Comebacker-Qualitäten redete sich Pep Guardiola nach dem Abpfiff gegen die Spurs in Rage und zeigte sich vor allem von seiner Mannschaft und den eigenen Fans enttäuscht. Der 52-jährige Katalane, seit Sommer 2016 das Zepter am Etihad Stadium schwingend und bei City noch als Teammanager bis 30.06.2025 unter Vertrag, sprach sich den Frust von der Seele: „Wenn wir mit diesem Mangel an Leidenschaft spielen, kann ich verkünden, dass wir in dieser Saison nichts mehr gewinnen werden.“

Der Ex-Coach des FC Bayern (gewann 3 Meistertitel mit den Münchenern) weiter: „Uns fehlte von der ersten Minute an der Mut, die Leidenschaft, das Feuer, der Wille zu gewinnen. Das Gleiche gilt für die Fans, sie sind 45 Minuten lang still. Ich will meine Fans zurück. Die Fans müssen schreien.“

Nach dem Doppel-Schock vor der Halbzeit lag City zur Pause durch Treffer von Kulusevski (44.) und Emerson (45.+2.) mit 0:2 hinten. Die Fans pfiffen die Pep-Asse auf dem Weg in den Kabinentrakt aus. Guardiola dazu: „Sie haben gebuht, weil wir verloren haben, aber nicht, weil wir schlecht gespielt haben. Wir haben gut gespielt. Wir waren besser. Sie haben gebuht, weil wir verloren haben, aber vielleicht ist das so wie bei unserer Mannschaft.“

"Vielleicht sind Fans zu bequem"

Der "feurige" Spanier weiter: „Vielleicht sind sie zu bequem, weil wir in 5 Jahren viermal die Premier League gewonnen haben. Nachdem wir ein Tor geschossen haben, reagieren sie, aber darum geht es nicht.“

Im Meisterschafts-Zweikampf mit Arsenal hat ManCity 5 Punkte Rückstand auf den London-Klub, der dazu auch ein Spiel weniger als die Guardiola-Mannschaft absolviert hat. Pep sieht für sein Team in der aktuellen Verfassung keine Chance auf eine Aufholjagd.

Perfektionist Pep: „Ich erkenne meine Mannschaft nicht wieder, sie hatte früher die Leidenschaft und den Willen zu laufen. Glauben Sie, dass wir den Rückstand auf Arsenal aufholen werden, so wie wir spielen? Auf keinen Fall.“

Ob der Champions League-Gewinner von 2008 & 2010 (jeweils mit dem FC Barcelona) die Meisterschaft schon wirklich abgehakt hat oder ein taktisches Manöver? Guardiola ist für seine Tiefstapel-Pressekonferenzen berühmt-berüchtigt. Vermutlich wollte der Trainer-Fuchs seiner Mannschaft nach zuletzt schlaffen Leistungen mit der Knallhart-Abrechnung einfach ein wenig Feuer unter dem Hintern machen.

Im nächsten Premier League-Match empfängt Manchester City am Sonntag den Tabellen-12. Wolverhampton Wanderers (Ankick: 15 Uhr).

¡Super Jack en ataque y en defensa! 💪 pic.twitter.com/gHiVGfhzzY — Manchester City (@ManCityES) January 20, 2023

Fotocredit: IMAGO/PA Images