Nachdem Torgarant Erling Haaland sich bisher im Jänner bei "nur" 1 Tor in 4 Pflicht-Partien (inkl. EFL-Cup-Kurzeinsatz) zurückhielt, meldete sich der 22-jährige Norweger heute eindrucksvoll zurück und erzielte beim 3:0-Heimsieg von Meister Manchester City über Wolverhampton Wanderers binnen 15 Minuten (!) vor und nach der Pause alle 3 Treffer für das Team von Pep Guardiola. Damit stockte der Ex-Dortmunder und -Salzburger in der Premier League nach 19 Liga-Einsätzen auf stolze 25 Treffer. Sein bereits 4. Triplepack in dieser Saison! Wettbewerbsübergreifend stehen nunmehr gar in 26 Partien 31 Tore zu Buche!!!

Foto: AFP/SID/OLI SCARFF

Kopfball, Elfer und Abstauber zum Triplepack

Erling Braut Haaland war zunächst per Kopfball nach Flanke vom Belgier Kevin de Bruyne zur Stelle (40.). Nach dem Seitenwechsel verwandelte der norwegische Nationalspieler dann einen Elfmeter (50.), ehe der 22-Jährige nach Fehler von Wolverhampton-Goalie Jose Sa und uneigennütziger Vorarbeit von Riyad Mahrez nur noch einschieben musste zu seinem dritten Treffer und 3:0-Endstand für City(54.).

Nach seinem Triplepack hatte der gebürtige Engländer dann nach einer Spielstunde "Feierabend".