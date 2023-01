Auf der Insel legte die Premier League am Wochenende eine Pause ein, stand in England die 4. Runde des FA-Cups auf dem Programm. Bis auf den FC Fulham kam es dabei zu Favoriten-Siegen. Der Premier League-Siebte hat nach dem 1:1 gegen Zweitligist AFC Sunderland "Überstunden", geht ins Wiederholungsspiel. Ein Sunderland-Schüler sorgte dabei für großes Aufsehen und weckt nun Begehrlichkeiten: Chris Rigg. Der erst 15-jährige (!) Mittelfeldspieler aus der Sunderland-Jugend hatte in der Nachspielzeit den vermeintlichen Siegtreffer für sein Team erzielt, das Tor wurde jedoch wegen Abseits annulliert. Siehe VIDEO!

Christopher Rigg netzte in der Nachspielzeit für Zweitligist Sunderland in der 4. Runde des FA-Cups gegen Premier League-Klub FC Fulheim zum vermeintlichen 2:1-Siegtreffer ein, ehe dem Tor wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung verwehrt wurde. Doch der 15-jährige ist seither ein "Objekt der Begierde"

"Setze ihn nicht als Werbegag ein"

Der Sunderland-Schüler war nach dem Pokal-Match in aller Munde. Sein Trainer Tony Mowbray lobte Rigg für seine Leistung: „Er hat es verdient zu spielen. Ich setze ihn nicht als Werbegag ein. Ich würde einen 15-Jährigen dem nicht aussetzen, wenn er nicht gut genug wäre.“ Der 59-jährige AFC Sunderland-Coach weiter: „Er trainiert, er rennt, er packt an, er spielt nach vorne, er dribbelt, er schießt. Er ist ein wirklich guter Fußballer und er hätte (mit dem Tor) fast eine erstaunliche Erinnerung gehabt, die ihm für immer in Erinnerung geblieben wäre.“

Für Chris Rigg (geb. am 18. Juni 2007) war es der 2. Profi-Einsatz. Der Teenager soll langsam an die 1. Mannschaft des Zweitligisten herangeführt werden. Mowbray: „Riggy trainiert zweimal pro Woche mit uns, weil er den Rest der Woche in der Schule ist. Wir haben eine Tagesfreistellung für ihn. Zweimal in der Woche nehmen wir ihn raus und er trainiert mit der ersten Mannschaft – es sei denn, er muss ein Jugendpokalspiel spielen."

Newcastle United und Rekordmeister ManU jagen Rigg

Laut englischen Medien sind bereits zwei Premier-League-Klubs auf den talentierten Linksfuß aufmerksam geworden. Nach Angaben von „The Athletic“ und „The Sun“ handelt es sich dabei um Newcastle United und keinen geringeren als Rekordmeister Manchester United. Newcastle soll bereits seit einigen Monaten heiß auf den talentierten Mittelfeldspieler sein und angeblich bis zu 3 Millionen Euro für den Youngster bieten wollen.

Gut möglich, dass noch weitere Interessenten folgen. Die nächste Gelegenheit für Rigg, sich auf großer Fußball-Bühne zu zeigen, wäre das Wiederholungsspiel gegen den FC Fulham (Termin noch offen).

Dann sogar vor heimischem Publikum im Stadium of Light. Im Wiederholungsspiel wechselt das Heimrecht, somit ist Sunderland nun Gastgeber.

What a moment this would have been 😫#SAFC pic.twitter.com/rXRkzfkK2z — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 29, 2023

Fotocredit: IMAGO/PA Images