Newcastle United spielt nächstes Jahr Champions League

Newcastle United hat sich in der englischen Premier League nach Meister Manchester City und dem FC Arsenal als drittes Team für die Champions League qualifiziert. Newcastle genügte am vorletzten Spieltag ein 0:0 gegen Leicester City, um erstmals seit der Saison 2002/03 an der Gruppenphase der Königsklasse teilzunehmen.

Leicester droht dagegen sieben Jahre nach der Sensations-Meisterschaft der Abstieg. Der Rückstand auf den FC Everton auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt vor dem Saisonfinale zwei Punkte.

