Fordert ein Wiederholungsspiel: Jürgen Klopp

Foto: AFP/SID/HENRY NICHOLLS

Teammanager Jürgen Klopp fordert nach der VAR-Panne bei der Niederlage seines FC Liverpool bei Tottenham Hotspur (1:2) eine Wiederholung der Partie. "Ich bin an falsche und schwierige Entscheidungen gewöhnt, aber so etwas ist noch nie passiert. Deshalb denke ich, dass ein Wiederholungsspiel das Richtige ist", sagte der 56-Jährige am Mittwoch.

Dass der Schiedsrichterverband PGMOL die Audio-Mitschnitte der Kommunikation zwischen den Unparteiischen am Dienstag veröffentlicht hatte, habe "nichts daran geändert", betonte Klopp: "Es ist ein offensichtlicher Fehler. Ich denke, dafür sollte es Lösungen geben. Das Ergebnis sollte eine Wiederholung sein. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren."

Liverpool war in der Partie am vergangenen Samstag der vermeintliche Führungstreffer durch Luis Diaz zu Unrecht wegen Abseits aberkannt worden. Das VAR-Team nahm die Entscheidung des Schiedsrichters nach Überprüfung der Bilder jedoch nicht zurück.

Auf die Frage, ob der Klub bei der Premier League offiziell um ein Wiederholungsspiel gebeten habe, sagte Klopp: "Im Moment gehen wir noch die Informationen durch, die wir haben." Laut BBC gebe es jedoch "keine Aussicht" auf eine Wiederholung.

Aus den veröffentlichten Tonaufnahmen geht hervor, dass der VAR zunächst glaubte, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Der Irrtum fiel den Verantwortlichen erst auf, als das Spiel wieder angepfiffen worden war. Laut PGMOL handele es sich um einen "schweren menschlichen Fehler", es seien "wichtige Lehren" gezogen worden, "um das Risiko eines künftigen Fehlers zu verringern".

