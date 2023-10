ManUnited steht zum Verkauf

AFP/SID/DARREN STAPLES

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United wird wohl nicht an ein Konsortium aus Katar verkauft. Wie die BBC am Samstag berichtete, soll Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani sein milliardenschweres Angebot für die Red Devils zurückgezogen haben. Der Verkaufsprozess war in den vergangenen Monaten erheblich ins Stocken geraten.

Nach mehreren Geboten am Anfang des Jahres waren Scheich Jassim sowie der britische Milliardär Jim Ratcliffe mit seiner Ineos-Gruppe in der besten Position für einen Erwerb des Klubs. Der unbeliebten Familie Glazer, derzeitiger Eigentümer von ManUnited, waren die Summen von angeblich über sechs Milliarden Pfund aber offenbar zu gering.

Das Konsortium aus Katar mit Scheich Jassim an der Spitze hatte angekündigt, die Schulden des Klubs in Höhe von 970 Millionen Pfund zu tilgen, dafür aber die komplette Kontrolle über den Rekordmeister zu erhalten. Radcliffe wollte offenbar einen kleineren Anteil.

