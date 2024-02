In den vergangenen Tagen wurde bereits gemunkelt, nun ist der Transfer auf die "Insel" in trockenen Tüchern: Oliver Glasner übernimmt den Trainerjob bei Crystal Palace F.C., derzeit Tabellen-16. in der englischen Premier League. Der 49-jährige Österreicher unterzeichnet einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/2026 und wird fortan die Geschicke der "Eagles" leiten, die heute Abend um 21:00 Uhr bei den "Toffees", dem FC Everton, gastieren (Ligaportal-LIVETICKER). Erst am Nachmittag hatte der englische Rekordcoach Roy Hodgson aus gesundheitsbedingten Gründen seinen Rücktritt verkündet.

Von permanentem Erfolg geprägte Vita

Oliver Glasner war zuletzt erfolgreich als Trainer des deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt tätig und konnte mit den "anderen Adlern" - nomen est omen - in der Saison 2021/22 die UEFA Europa League gewinnen – der erste europäische Titel für den Verein seit über 40 Jahren.

In eben dieser Spielzeit blieb Glasners Team in Europa ungeschlagen und schaltete unter anderem den FC Barcelona im Camp Nou aus. Im darauf folgenden Jahr erreichte Frankfurt das Finale des DFB-Pokals sowie das Achtelfinale der UEFA Champions League und qualifizierte sich erneut für den Auftritt in "europäischen Gewässern".

Der in Salzburg gebotene 49-Jährige war zuvor Trainer bei österreichischen Teams wie der SV Ried, für die er als aktiver Protagonist über 550 Mal auflief und in seiner Schaffenszeit im Innviertel zwei Pokalsiege feiern durfte. Außerdem führte er den LASK innerhalb von nur drei Spielzeiten vom Unterhaus bis in die europäische Qualifikation und erreichte in seiner vierten Saison die UEFA Champions League-Qualifikation.

Auch während seiner zwei Spielzeiten beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga erntete der Österreicher Anerkennung. Dort erreichte er die dritthöchste Punktzahl in der Vereinsgeschichte und sicherte sich mit einem vierten Platz die Qualifikation für die Königsklasse.

"...hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz"

Vereinsvorsitzender Steve Parish äußerte sich erfreut über die Neuverpflichtung: "Ich freue mich, Oliver im Club willkommen zu heißen. Er hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz, und wir sind überzeugt, dass er der richtige Manager ist, um den Club in dieser entscheidenden Phase voranzubringen.

"Überall, wo Oliver in seiner bisherigen Trainerkarriere hingegangen ist, folgte schnell der Erfolg. Wir glauben, dass seine Ambitionen sowie seine aufregende und offensive Herangehensweise perfekt zu unserem talentierten jungen Kader passen und uns sowohl für den Rest der Premier League-Saison als auch darüber hinaus Erfolge bescheren werden."

Oliver Glasner selbst äußerte sich ebenfalls positiv zu seiner neuen Position: "Ich freue mich sehr, Trainer von Crystal Palace F.C. zu werden. Ich bin gespannt darauf, mit dem talentierten Kader zu arbeiten, die Unterstützer des Vereins zu treffen und die Atmosphäre im Selhurst Park zu erleben, von der ich so viel gehört habe. Es war mir eine Freude, Steve (Ann.: Parish) und Dougie (Ann.: Freedman) zu treffen, und ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen."

Die genaue Zusammensetzung des Trainerstabs wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Damit ist es noch nicht offiziell, dass Emanuel Pogatetz Oliver Glasner auf die "Insel" folgt...

Welcome to Palace, Oliver Glasner 🇦🇹🦅 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at