Ratcliffe ist lebenslanger United-Fan

Der Einstieg des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe als Anteilseigner von Manchester United ist offiziell vollzogen. Wie der englische Fußball-Rekordmeister mitteilte, gab nach der Premier League auch der englische Fußballverband FA am Dienstag grünes Licht für den Kauf der Anteilsbeteiligung von 27,7 Prozent. Damit ist die Übernahme des 71-Jährigen, der künftig die Kontrolle über den Fußballbetrieb erlangen wird, abgeschlossen.

"Miteigentümer von Manchester United zu werden, ist eine große Ehre und bringt große Verantwortung mit sich", sagte Ratcliffe: "Dies markiert zwar den Abschluss der Transaktion, aber erst den Anfang unserer Reise, Manchester United zurück an die Spitze des englischen, europäischen und weltweiten Fußballs zu bringen." Laut Joel Glazer, Vorstandsvorsitzender bei United und Mitglied der Glazer-Familie, dem ehemaligen Haupteigentümer, soll die Zusammenarbeit mit Ratcliffe, "eine glänzende Zukunft für Manchester United ermöglichen".

Manchester hatte den Deal nach langen Verhandlungen an Heiligabend bekannt gegeben. 1,02 Milliarden Pfund (rund 1,2 Milliarden Euro) ließ sich Ratcliffe, Chef des Chemieunternehmens Ineos, die Anteile kosten. Medienberichten zufolge soll Ratcliffe schon am Kader der kommenden Saison feilen. Auch Investitionen ins altehrwürdige Old Trafford sind geplant. Zuletzt gab es auch Gerüchte, nachdem der Milliardär ein neues Stadion bauen lassen will.

Manchester United liegt in der Premier League nur auf Rang sechs. Die Plätze für die Champions League, in der der Klub in dieser Saison bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist, sind fünf Punkte entfernt.

