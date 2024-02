Christian Streich und Dino Toppmöller brauchen einen Sieg

Der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt dürfen sich laut Sportwettenanbieter bwin Hoffnungen auf die nächste Runde in der Europa League und der Europa Conference League machen.

Die Freiburger gehen als Favorit in das Zwischenrunden-Rückspiel gegen RC Lens, ein Weiterkommen ist mit der Quote 1,66 notiert. Ebenso sieht bei den Frankfurtern aus, der Achtelfinaleinzug gegen Union Saint-Gilloise bringt die Quote 1,53.

